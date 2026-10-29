研華財報／第3季獲利62億元創新高 EPS 達7.15元

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）29日舉行董事會，公布2026年第3季合併財務報告。研華2026累計前三季合併營收達新台幣789.52億元，較去年同期成長49%，營業毛利為297.21億元（毛利率37.6%），營業利益為156.5億元（營業利益率19.8%），合併稅後淨利為140.7億元（年增88%），累計前三季每股稅後盈餘達16.21元，超越2025全年表現。

在單季營運部分，研華2026年第3季合併營收為新台幣324.4億元，年增82%，締造單季營收歷史新高。單季營業毛利為118.96億元（毛利率36.7%），營業利益為67.95億元（營業利益率20.9%），合併稅後淨利為62.18億元（年增125%），第3季合併每股稅後盈餘為7.15元，單季營收暨獲利再締新猷。

若以美元表達，研華2026年累計前三季營收達美金2,485百萬元，年增46%。整體營運以區域別而言，北美、歐洲、中國大陸、北亞、台灣、及新興市場均為雙位數年增，分別增長58%、36%、55%、43%、72%及37%。各事業群表現方面，以物聯網自動化事業群（IoT Automation Sector, iAutomation）、智能系統事業群（Intelligent System Sector, iSystem）及嵌入式事業群（Embedded Sector）表現佳，分別雙位數年增25%、49%及40%。而智能服務事業群（Intelligent Service Sector, iService）則個位數年增7%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，第3季受惠於邊緣 AI 市場發展，以及半導體設備、智慧醫療等應用領域需求強勁，加上供應鏈波動及零組件漲價效應，客戶下單持續積極，帶動累計營收年增 49%，續創歷史新高。營業利益及淨利亦較去年同期強勁成長；惟受關鍵零組件價格上揚影響，毛利率短期較去年同期下滑。第3季接單出貨比（B/B Ratio）為1.64，接單與出貨金額持續季增，三大區域皆較上季成長，其中北美達 2.12，歐洲及中國大陸分別提升至1.52及1.50，顯示整體接單動能保持強勁。展望第4季，儘管原物料成本波動及供應鏈挑戰仍在，研華已展開相應布局確保長期供料穩健並延續成本轉嫁機制，可望維持高度營運韌性。同時，研華加速投入美國、日本及台灣等重點市場，強化全球營運與在地服務能力；其中，美國南加州 Tustin 新總部已正式啟用投產，將透過整合在地組裝、技術服務及客戶協作資源，加速因應北美市場需求，掌握邊緣運算與 AI 應用的成長機會。研華持續以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為中長期品牌發展主軸，深化軟硬體平台整合與全球產業生態系合作，積極推動 Edge AI 於各垂直產業的規模化落地。