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慧榮財報／第3季稅後淨利1.49億美元 每單位 ADS 盈餘4.35美元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技（SIMO）29日公布2026年第3季財報，單季營收達5億6,022萬美元，季增24%、年增131%，連續四季創下歷史新高，毛利率達53.7%，營業利益率32.1%，稅後淨利1億4,916萬美元，每單位稀釋美國存託憑證（ADS）盈餘4.35美元。受惠AI及企業級儲存需求持續升溫，慧榮預估第4季營收將進一步成長5%至10%，全年營收可望年增超過100%，再創歷史新高。

觀察慧榮第3季各產品線表現，以封裝儲存解決方案Ferri及企業級開機碟解決方案成長最為強勁，營收季增75%至80%，年增幅更高達2,580%至2,585%，SSD控制晶片營收季增20%至25%、年增55%至60%，嵌入式eMMC及UFS控制晶片營收雖季減10%至15%，但仍較去年同期成長35%至40%。

慧榮總經理苟嘉章表示，公司正快速從消費性NAND Flash控制晶片供應商，轉型為橫跨AI基礎設施至邊緣運算的控制晶片與儲存解決方案供應商。第3季營收、毛利率及營業利益率同步成長，主要受惠Ferri車用與邊緣AI解決方案、企業級開機碟，以及邊緣SSD控制晶片需求增加，加上新款MonTitan企業級與AI SSD控制晶片開始放量，帶動整體營運表現。

談及NAND產業趨勢，苟嘉章指出，隨著企業級與AI儲存需求持續成長，相關應用占整體NAND供應比重不斷提高，進一步推升NAND快閃記憶體價格。為因應市場變化，NAND原廠逐漸將資源轉向高容量企業級SSD，並縮減部分消費性應用市場投入，包括PC、行動裝置、物聯網、車用及企業級開機碟等領域。

苟嘉章認為，這項供應鏈結構變化將為慧榮帶來新的成長機會。公司持續投入eMMC與UFS解決方案、6奈米PCIe Gen5邊緣SSD控制晶片，以及4奈米MonTitan PCIe Gen6企業級與AI SSD控制晶片，並擴充Ferri及企業級開機碟產品線，以滿足AI資料中心、AI伺服器、邊緣AI及實體AI等應用需求。

針對記憶體價格上漲的影響，苟嘉章分析，NAND成本攀升確實使部分消費性裝置市場面臨價格壓力，但企業級與Ferri客戶普遍更加重視供貨穩定性，而非單純考量價格。

慧榮預估，第4季營收將介於5億8,800萬至6億1,600萬美元，季增5%至10%、年增111%至121%，毛利率預估進一步提升至54%至55%，營業利益率則上看36%至37%，均較第3季改善。

財報 慧榮科技 NAND

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