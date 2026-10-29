友達財報／第3季 EPS -0.33元 第2季單季獲利曇花一現後再度轉虧

友達（2409）董事會29日通過2026年第3季合併財務報表。總計2026年第3季合併營業額為新台幣668.8億元，較2026年第2季減少5.7%，與2025年第3季相比減少4.3%。2026年第3季歸屬母公司業主之淨損為新台幣25億元，基本每股損失則為新台幣0.33元。

友達光電2026年第3季合併財務報表摘要：

營業額為新台幣668.8億元

營業淨損為新台幣23.7億元

歸屬母公司淨損為新台幣25億元

基本每股損失為新台幣0.33元

毛利率為10.1%

營業淨損率為3.5%

EBITDA獲利率為7.4%

回顧第3季，友達整體營收季減5.7%。其中Display顯示科技因消費性電子產品需求持續放緩，營收較上一季減少11%。Mobility Solutions智慧移動因車用團隊持續深化與客戶合作，營收與上一季約略持平。Vertical Solutions垂直場域因零售、醫療、工商用面板出貨穩定成長，營收較上一季增長1%。獲利方面，第3季因營收減少，毛利較上一季減少，本業獲利轉為虧損。團隊會持續努力改善獲利。

展望第4季，旺季備貨已告一段落，品牌客戶對面板採購趨於保守。車用團隊持續爭取訂單，滿足客戶需求。垂直場域業務需求相對穩定。但目前外在影響景氣的變數仍多，管理團隊將會密切關注市場變化，隨時動態調整因應。