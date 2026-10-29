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漲價趨勢未歇 法人調升聯茂獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

聯茂（6213）自結9月毛利率及獲利表現遠優於市場預期，法人看好，第4季營收可望季增逾30%，且至2027年中下旬產品漲價趨勢未歇，後市營運展望樂觀，調升獲利預估值及目標價。

大型投顧法人分析，聯茂自結9月稅前純益19.1億元，稅後純益12.8億元，年增1,069.1%，每股稅後純益（EPS）3.5元，推估單月毛利率達38%以上，8、9月合計EPS達6.0元，主要受惠漲價效益及人工智慧（AI）相關需求成長。

法人指出，以目前E-glass玻纖布市況緊缺來看，價格調漲節奏由季改為月動態調整，預期第4季季平均漲幅有機會達25%至30%，稼動率隨配合的玻纖布廠小量產能釋放，有機會靠攏80%，調升營收預估值，換算約可季增30%至35%，獲利同步水漲船高。

聯茂評估，目前原料緊缺格局不變訊息，今年3月以來多次進行價格調漲，累計超過五成，且第4季將持續反應市場需求及成本進行漲價。由於短期E-glass緊缺不變，加上接下來高階銅箔也呈供不應求，法人預期，至2027年中下旬價格調漲可望延續，即使未來部分中國大陸廠商部分玻纖紗產能開出，但關鍵產出卡在織布機。

此外，除豐田自動織機外，未來陸廠新增織布機能否符合良率及產出品質還是有待觀察。

聯茂 法人 漲價

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