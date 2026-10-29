快訊

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光！美軍打伊朗也吃過悶虧 用星盾被漲價5倍

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

本業、業外皆美 法人調高南亞獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

南亞（1303）第3季財報繳出超標成績，法人預期，第4季營運可望更上一層樓，加上人工智慧（AI）帶動印刷電路板（PCB）相關電子材料業務量價齊揚，及南電（8046）、南亞科（2408）等轉投資收益挹注，法人調高獲利預估值及目標價

投顧法人分析，南亞自結第3季每股稅後純益（EPS）4.9元，季增45.2%，年增1,093%，優於市場預期，看好10月營收將優於9月，第4季營收較前一季持續成長，整體營運維持正向。

法人指出，南亞應用於AI伺服器的M6至M8高階大訂單目前正與客戶洽談生產配合及廠區產線對接等細節，預計第4季完成協商並開始有明顯進展，帶動後續營收與利潤大幅優化，去瓶頸後的30萬張銅箔基板產能將全數投入高階產品生產。

隨廠商擴產資源湧入中高階材料，導致以PCB為主軸的玻纖布、銅箔、銅箔基板、ABF載板等中低階電子材料持續緊缺，法人預期，南亞電子材料漲價態勢將延續。

此外，南亞積極推動AI供應鏈高階材料的開發、認證與銷售，展現明顯成效，法人評估，2027年電子相關獲利占比將提升至96%，電子材料占比可望達70%至80%。

轉投資子公司方面，受惠AI需求旺盛，南電ABF載板漲價效應延續，法人預期2026、2027年獲利明顯提升；南亞科隨記憶體供需缺口再擴大，利潤急速成長，可望貢獻更多業外收益。

南亞 法人 目標價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

明年獲利可望續創新高 法人調高力成獲利預估值及目標價

緯穎、緯創 權證瞄準長天期

穩懋上季EPS 4.55元 預期本季營收、毛利率持續走揚

長科法說會／展望第4季續旺 明年擴產迎商機

相關新聞

研華財報／第3季獲利62億元創新高 EPS 達7.15元

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）29日舉行董事會，公布2026年第3季合併財務報告。研華2026累計前三季合併營收達新台幣789.52億元，較去年同期成長49%，營業毛利為297.21億元（毛利率37.6%），營業利益為156.5億元（營業利益率19.8%），合併稅後淨利為140.7億元（年增88%），累計前三季每股稅後盈餘達16.21元，超越2025全年表現。

友達財報／第3季 EPS -0.33元 第2季單季獲利曇花一現後再度轉虧

友達（2409）董事會29日通過2026年第3季合併財務報表。總計2026年第3季合併營業額為新台幣668.8億元，較2026年第2季減少5.7%，與2025年第3季相比減少4.3%。2026年第3季歸屬母公司業主之淨損為新台幣25億元，基本每股損失則為新台幣0.33元。

騏億鑫競拍登場 營運爆發式成長

半導體與高科技廠務工程跨系統整合服務業者騏億鑫（7848）配合上櫃前現增公開承銷，對外競價拍賣3,060張，競拍底價210元，每人最高投標張數392張，暫定每股承銷價252元。競拍時間為10月30日至11月3日，11月5日開標；11月4日至6日辦理公開申購，11月10日抽籤，規劃申請11月中旬掛牌。

聯發科盤中跌逾半根停板 惟力守4,000元大關

聯發科（2454）即將於30日舉行法說會，今早股價受到大盤下挫影響，盤中跌逾半根停板，不過仍力守4000元大關。

2奈米案件撐腰 智原盤中逆勢漲停

特殊應用ＩＣ（ASIC）設計服務廠智原（3035）近期接獲2奈米GAA製程雲端AI ASIC大型專案大單，帶動股價強勢表態，今日盤中攻上漲停。

力晶投控啟動庫藏股回購 每股42元已成功回購逾440萬股

力晶創新投資控股公司（力晶投控）啟動總額10億元庫藏股回購，迅速活化未上市股權交易，僅二個交易日已審核通過逾440萬股、總金額1億8600餘萬元的售股申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。