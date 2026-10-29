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本業、業外皆美 法人調高南亞獲利預估值及目標價
南亞（1303）第3季財報繳出超標成績，法人預期，第4季營運可望更上一層樓，加上人工智慧（AI）帶動印刷電路板（PCB）相關電子材料業務量價齊揚，及南電（8046）、南亞科（2408）等轉投資收益挹注，法人調高獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，南亞自結第3季每股稅後純益（EPS）4.9元，季增45.2%，年增1,093%，優於市場預期，看好10月營收將優於9月，第4季營收較前一季持續成長，整體營運維持正向。
法人指出，南亞應用於AI伺服器的M6至M8高階大訂單目前正與客戶洽談生產配合及廠區產線對接等細節，預計第4季完成協商並開始有明顯進展，帶動後續營收與利潤大幅優化，去瓶頸後的30萬張銅箔基板產能將全數投入高階產品生產。
隨廠商擴產資源湧入中高階材料，導致以PCB為主軸的玻纖布、銅箔、銅箔基板、ABF載板等中低階電子材料持續緊缺，法人預期，南亞電子材料漲價態勢將延續。
此外，南亞積極推動AI供應鏈高階材料的開發、認證與銷售，展現明顯成效，法人評估，2027年電子相關獲利占比將提升至96%，電子材料占比可望達70%至80%。
轉投資子公司方面，受惠AI需求旺盛，南電ABF載板漲價效應延續，法人預期2026、2027年獲利明顯提升；南亞科隨記憶體供需缺口再擴大，利潤急速成長，可望貢獻更多業外收益。
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