微軟財報超預期 CEO 稱 AI 還有十年長尾紅利

CSP大廠微軟昨（28）日公告財報，表現超出市場預期，CEO納德拉表示企業級AI的長尾紅利將是長達十年的過程，並指出第1季資本支出放緩並非需求減弱，而是第三方產能交付延遲，預計第2季度資本開支將超過500億美元，全年合計約1700億美元。法人看好，隨著鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等ODM廠產能持續開出，營運表現將持續成長。

微軟公佈2027財年第一財季業績報告，營收同比增長19%至922.8億美元，較分析師預期高1.8%。微軟雲Azure本季度收入增速達48%，高於市場預期，下季度指引區間進一步提升至49%至50%的固定匯率增速。

公司管理層指出本季度Azure強勁表現背後，效率改善是關鍵因素，工程團隊在GPU和CPU層面持續挖掘效率空間，使微軟得以將原本受供給約束的算力更多分配至Foundry平台，目前Foundry平台已成為微軟AI戰略的商業化樞紐。

納德拉指出，企業客戶的AI部署正從試驗階段轉向生產部署，關注點已從"下一個技術亮點"轉向"能否構建穩定系統、掌控模型權重、管控成本和保障安全"。納德拉認為，當前企業AI工作負載的落地節奏，將類似於過去企業大規模部署數據庫應用的歷史進程，不會只是幾個季度的布局，而是將維持十年以上的長期趨勢。