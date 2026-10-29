切入低軌衛星供應鏈 昆桐興櫃首日漲幅逾倍

高階精密金屬零組件製造商昆桐科技今天以每股參考價390元登錄興櫃，股價勁揚，盤中衝上799元，漲幅逾倍。受惠全球低軌衛星（LEO）布建需求持續擴張，昆桐成功切入國際低軌衛星領導廠商供應鏈。

昆桐科技昨天在法人說明會表示，今年前3季產品營收結構中，低軌衛星占67%，為最主要營收及獲利來源，高階自行車零組件占24%、AI伺服器散熱占6%、其他業務約3%。銷售地區則以美洲56.4%、亞洲43.4%為主。其中，低軌衛星產品涵蓋通訊酬載、電力系統、推進與姿態控制以及機構件與熱控等應用。

昆桐指出，為因應低軌衛星、AI散熱及半導體設備需求成長，持續推動台灣、泰國雙基地產能擴充，台灣新增占地1700坪的聖安廠，預計2029年啟用；泰國8300坪精密園區規劃自2027年陸續建置及啟用。

昆桐引述高盛（Goldman Sachs Research）研究，全球低軌衛星市場規模可望從2025年的250億美元，成長至2035年的4570億美元，年複合成長率（CAGR）高達33.7%。