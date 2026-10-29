聽新聞
0:00 / 0:00
切入低軌衛星供應鏈 昆桐興櫃首日漲幅逾倍
高階精密金屬零組件製造商昆桐科技今天以每股參考價390元登錄興櫃，股價勁揚，盤中衝上799元，漲幅逾倍。受惠全球低軌衛星（LEO）布建需求持續擴張，昆桐成功切入國際低軌衛星領導廠商供應鏈。
昆桐科技昨天在法人說明會表示，今年前3季產品營收結構中，低軌衛星占67%，為最主要營收及獲利來源，高階自行車零組件占24%、AI伺服器散熱占6%、其他業務約3%。銷售地區則以美洲56.4%、亞洲43.4%為主。其中，低軌衛星產品涵蓋通訊酬載、電力系統、推進與姿態控制以及機構件與熱控等應用。
昆桐指出，為因應低軌衛星、AI散熱及半導體設備需求成長，持續推動台灣、泰國雙基地產能擴充，台灣新增占地1700坪的聖安廠，預計2029年啟用；泰國8300坪精密園區規劃自2027年陸續建置及啟用。
昆桐引述高盛（Goldman Sachs Research）研究，全球低軌衛星市場規模可望從2025年的250億美元，成長至2035年的4570億美元，年複合成長率（CAGR）高達33.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。