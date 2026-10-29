騏億鑫競拍登場 營運爆發式成長

國際記憶體利多連發，三星電子看好供不應求延續至2028年，SK海力士ADR昨夜更飆漲13.3%，帶動美光、SanDisk等同步走強。然而，台股記憶體族群29日早盤跟漲後，隨大盤一度下殺近千點而由紅翻黑，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）相繼走弱，呈現國際利多與台股盤勢不同調的現象。

2026-10-29 11:55