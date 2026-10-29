聽新聞
0:00 / 0:00
騏億鑫競拍登場 營運爆發式成長
半導體與高科技廠務工程跨系統整合服務業者騏億鑫（7848）配合上櫃前現增公開承銷，對外競價拍賣3,060張，競拍底價210元，每人最高投標張數392張，暫定每股承銷價252元。競拍時間為10月30日至11月3日，11月5日開標；11月4日至6日辦理公開申購，11月10日抽籤，規劃申請11月中旬掛牌。
騏億鑫受惠於近年全球半導體產業持續推動先進製程及先進封裝擴產，除持續參與台灣新竹、台中、台南、高雄等前段晶圓廠工程外，亦成功切入嘉義及台南先進封裝廠區。因應半導體供應鏈全球化發展趨勢，騏億鑫早期即設立美國、日本及新加坡等海外據點，積極掌握國際市場趨勢布局；近期將於美國德州設立辦事處以加深與當地記憶體大廠及半導體業者合作，就近服務當地客戶進行AI資料中心(AIDC)及半導體廠務工程業務之設計及建置。
營收表現，114年上半年度為8.49億元、114年度為17.58億元，115年上半年度為13.87億元；其中115上半年度營收年增63.39%，營業利益達3.11億元、年增71.62%，稅後淨利2.46億元、年增104.78%，EPS7.38元、年增94.21%。115年1至9月累計營收新台幣22.84億元，年增75.25％，已超越114年全年營收，展現強勁成長動能。
展望未來，騏億鑫持續掌握全球半導體產業升級及AI應用發展趨勢，深化與客戶之合作關係，憑藉豐富工程經驗、優異施工品質及跨國跨系統的整合服務能力，持續朝國際指標性之半導體廠務工程服務商邁進，今年獲利表現可望持續成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。