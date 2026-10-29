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聯發科盤中跌逾半根停板 惟力守4,000元大關
聯發科（2454）即將於30日舉行法說會，今早股價受到大盤下挫影響，盤中跌逾半根停板，不過仍力守4000元大關。
聯發科第3季合併營收1,680.57億元，超越原預測區間高標1,598億元，季增10.4%、年增18.2%，為單季新高；前三季合併營收為4,693.91億元，年增5.3%。
在備受矚目的特殊應用IC（ASIC）業務方面，聯發科先前提到，與美國大型雲端服務商緊密合作，首款AI加速器ASIC預計本季進入量產，今年資料中心營收可望超過20億美元。
同時，聯發科預估資料中心營收在2027年將加速成長，可服務市場規模（SAM）達800億美元，並已上修市占率目標從原先的10%至15%，提高為15%至20%。目前其第二款AI加速器ASIC進展順利，持續以2028年量產的目標推進，且有信心市占率會隨著這款ASIC放量而增加。
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