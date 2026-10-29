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2奈米案件撐腰 智原盤中逆勢漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
智原總經理王國雍。聯合報系資料照
智原總經理王國雍。聯合報系資料照

特殊應用ＩＣ（ASIC）設計服務廠智原（3035）近期接獲2奈米GAA製程雲端AI ASIC大型專案大單，帶動股價強勢表態，今日盤中攻上漲停

智原近日舉行法說會，除了評估本季營收表現可能是與第3季相當的高檔，全年營收估計可望維持成長態勢外，還透露已獲得2奈米GAA製程雲端AI ASIC大型專案，將搭配混合鍵合與3D封裝技術，對其而言是很重要的里程碑。

智原第3季合併營收為36.64億元，季增10.6%、年增13.2%，為歷年同期新高，因為產品組合優化，毛利率為42.5%，年增約9個百分點，歸屬母公司業主稅後淨利為2.8億元，季增41%，年增84%，純益為1.07元。該公司累計前三季合併營收為95.66億元，年減37%，不過歸屬母公司業主淨利為5.81億元，年增10.9%，每股純益為2.23元。

近期智原已獲國際客戶開案，採用三星2奈米GAA製程，將承接雲端AI應用大型專案，此案在設計製程、設計複雜度、NRE金額規模及高階封裝技術等四大方面都創下該公司紀錄，預計從明年上半可開始挹注委託設計（NRE）業績。這是該公司承接的第一個2奈米GAA製程NRE案件，也是其第一個雲端ＡＩ應用大型專案。

奈米 智原 漲停

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