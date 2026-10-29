力晶投控啟動庫藏股回購 每股42元已成功回購逾440萬股

力晶創新投資控股公司（力晶投控）啟動總額10億元庫藏股回購，迅速活化未上市股權交易，僅二個交易日已審核通過逾440萬股、總金額1億8600餘萬元的售股申請。

力晶投控表示，10月27、28二個交易日該公司公告每股收購價為42元，共有216筆交易通過審核。這項庫藏股購買計畫首批次將於11月6日截止，執行期間力晶投控會視市場狀況公告每股收購價格，最終該公司會公告確認總金額十億元庫藏股計畫第一批次的每股收購價格，所有通過審核的股東均有權利，以相同股價將已登記參與此次庫藏股計畫的股數售予力晶投控。

針對執行中的庫藏股計畫，力晶投控進一步說明，買回庫藏股之總金額若達董事會通過的十億元上限，力晶投控將即時於公司網站公告申請截止時間，並依公告時間停止受理申請。

力晶投控指出，依據法規庫藏股未來將以購買成本轉售給員工，以激勵優秀員工長期投入、提升公司獲利，為股東創造長遠價值。

據了解，力晶投控近年透過處分海外長期投資股權，獲利績效已展現該公司掌握半導體產業趨勢精準投資的經營實力，此次透過庫藏股計畫除可吸引認同公司未來發展的人才、建構長期獎勵機制，同時也可在該公司推動登錄興櫃的過程中，提升股東的股權投資流動性。