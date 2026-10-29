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慧榮Q3營收、每股純益續創新高 全年營收增幅逾100%

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
慧榮總經理苟嘉章表示，NAND產業正經歷重大變革。隨著企業級與AI儲存需求持續成長，這些應用占整體NAND供應的比重不斷攀升，進一步推升NAND快閃記憶體價格。圖／慧榮提供
慧榮總經理苟嘉章表示，NAND產業正經歷重大變革。隨著企業級與AI儲存需求持續成長，這些應用占整體NAND供應的比重不斷攀升，進一步推升NAND快閃記憶體價格。圖／慧榮提供

快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技公布第3季財報，營收為5億6022萬美元，連續四季創歷史新高，季增24%，年增達131%。第3季毛利率53.7%，稅後純益1億4,916萬美元，營業利益率為32.1%，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘4.35美元（約新台幣139元）。

慧榮三大產品線中，Ferri和企業級開機碟解決方案成長幅度最大，比前一季營收成長75%到80%，相較於去年同期，更巨幅成長達2580%到2585%；SSD控制晶片營收較前一季成長20%到25%，較去年同期大幅成長55%到60%；嵌入式eMMC與UFS控制晶片營收則比前一季減少10%-15%，但與去年同期相比，大幅成長35%-40%。

慧榮總經理苟嘉章表示，第3季財報再度交出亮眼成績，營收、毛利率及營業利益率均大幅成長，主要挹注自Ferri車用和邊緣AI解決方案、企業級開機碟解決方案，以及邊緣SSD控制晶片和開始放量的新款MonTitan企業級和AI SSD控制晶片所貢獻的營收。延續今年前三季的強勁表現，預期第四季將維持成長動能，並透過擴充產品組合及拓展新市場，鞏固成長基礎，推動營收與獲利的穩健成長。

展望未來，苟嘉章表示，NAND產業正經歷重大變革。隨著企業級與AI儲存需求持續成長，這些應用占整體NAND供應的比重不斷攀升，進一步推升NAND快閃記憶體價格。為因應此一趨勢，NAND大廠逐漸將重心轉向高容量企業級SSD，並縮減部分偏重消費性應用市場的投入，包括PC、行動裝置、物聯網、車用及企業級開機碟。公司相信，這一產業趨勢將為我們在上述應用市場的產品帶來可觀的成長機會。

對於記憶體成本上升，使部分消費性裝置市場面臨價格壓力，苟嘉章強調慧榮的企業級與Ferri客戶普遍更重視供貨穩定性，而非價格。隨著企業級與AI應用占營收的比重持續提升，在手訂單與客戶需求預估也進一步強化公司對未來成長的信心。預期2026全年營收可望創下歷史新高，較去年成長超過100%，且企業級與AI產品系列的營收貢獻仍處於起步階段。

慧榮預估2026年第4季營收將介於5億8800萬至6億1600萬美元，季增5%~10%，年增達111%~121%，毛利率介於54%至55%，營業利益率將進一步提升至36%至37%之間。

營收 每股純益 慧榮科技

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