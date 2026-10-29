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玉晶光漲停後急殺跌停！外資喊價1,415元 為何反轉？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照

28日強攻漲停的精密光學龍頭玉晶光（3406），29日股價卻急轉直下！早盤以1,330元開平盤後，短短30分鐘內便摜至跌停價1,200元，跌破5日線。儘管多家外資調升目標價，外資卻連9日賣超，股價與法人操作形成鮮明反差。

玉晶光28日遭證交所列入注意股，原因為最近60個營業日起迄兩個營業日的收盤價漲幅達197.20%，當日收盤價1,330元，本益比35.98倍。玉晶光10月以來股價仍累計上漲約34.83%，但29日急殺跌停，也凸顯短線波動加劇。

10月以來，多家外資調升玉晶光目標價。日系外資由568元升至1,415元，調幅149.1%；歐系外資由700元升至1,250元，調幅78.6%，兩者均維持「買進」評等。最新美系外資也將目標價由1,050元調升至1,380元，評等由「中立」升至「買進」。

外資看好的核心，在於玉晶光跨足高速光通訊的成長潛力。合作夥伴3M預估，2028年擴展型光束光學技術（EBO）潛在市場規模將達20億美元；微軟已開始部署，亞馬遜則預計於2027年底前啟動放量供貨。玉晶光憑藉精密光學技術與3M合作拓展EBO商機，並布局共同封裝光學（CPO）及光纖陣列單元（FAU），而相關布局能否轉化為實際營收，仍待後續商業化進度驗證。

回到營運基本面，智慧型手機鏡頭仍是玉晶光主要營收來源，第4季表現有待觀察客戶新機銷售情況。玉晶光9月營收26.7億元，月減1.7%、年增0.5%；前9月營收196.3億元，年增10.1%。第3季營收78.12億元，年增1%，歸屬母公司業主淨利10.92億元，年減23%，EPS 9.69元；9月歸屬母公司淨利4.34億元，年減15%。

不過，股價與法人操作仍存在落差。10月以來截至28日，三大法人合計賣超4,498張，其中外資賣超8,338張、投信買超4,131張，自營商賣超291張，外資已連續9個交易日賣超。後續除觀察法人賣壓是否收斂，也須留意EBO等光通訊布局的商業化進展，以及手機鏡頭本業表現。

玉晶光 漲停 跌停

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