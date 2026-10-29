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搶進低軌衛星、AI 伺服器液冷散熱 昆桐登錄興櫃股價翻倍漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

高階精密金屬零組件製造商昆桐科技（7965）29日登錄興櫃，券商認購價每股390元，早盤跳空開高走高，盤中一度衝達799元，上漲409元，漲幅104.87%，股價翻倍漲，蜜月行情亮眼。

昆桐1997年6月26日成立，深耕高階金屬精密製造，主要產品涵蓋自行車領導品牌高階零組件、低軌衛星關鍵零組件、AI 伺服器散熱應用及半導體設備之研發與製造。以精密製造技術為核心，整合產品共同開發、快速打樣、精密加工、表面處理及微米級量測驗證等關鍵製程，提供客戶從設計開發至量產的一站式製造服務。產品廣泛應用於自行車、低軌衛星、AI 伺服器散熱及半導體設備等領域。

昆桐營運主要分為四大業務領域，包括高階自行車零件，主要供應自行車煞車及傳動系統零件；低軌道衛星通訊，提供衛星本體零組件及通訊模組零組件；AI伺服器散熱模組，目前已切入 AI 散熱大廠供應鏈，持續拓展液冷相關精密零組件；半導體設備，提供半導體設備產業精密零組件。

昆桐今年前3季產品營收結構中，低軌衛星占67%，為主要營收及獲利來源，高階自行車零組件占24%，AI伺服器散熱占6%，其他業務約3%；銷售地區以美洲56.4%、亞洲43.4%為主。低軌衛星產品涵蓋通訊酬載、電力系統、推進與姿態控制及機構件與熱控等應用。

昆桐今年前3季每股純益11.99元，第3季營收4.24億元，季減12.4%、年增4.6%，主因新世代衛星產品尚未大量出貨，營運承壓；第4季隨半導體設備零組件營收挹注將改善獲利，明年客戶衛星增加發射，相關營收將逐季成長。

昆桐登錄興櫃，券商認購價每股390元，早盤以546元開高後走高，一度衝達799元，上漲409元，漲幅104.87%，盤中漲幅近100%。

興櫃 低軌衛星 伺服器

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