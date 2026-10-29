聽新聞
0:00 / 0:00
騏億鑫10月30日起競拍 底價210元
半導體廠務工程整合服務商騏億鑫預計11月16日掛牌上櫃，10月30日辦理競價拍賣，底價每股210元，於11月5日開標。
騏億鑫為配合上櫃前現增公開承銷，對外競拍3060張，底價210元，競拍期間為10月30日至11月3日，預計11月5日開標。騏億鑫將於11月4日至11月6日辦理公開申購，11月10日抽籤。
騏億鑫由二次配裝機工程起家，並延伸至主系統工程、材料製造銷售及廠務整合服務。受惠客戶加速擴產，騏億鑫至9月底在手訂單金額達44.76億元，能見度已達2030年。
騏億鑫今年累計前9月營收22.84億元，較去年同期增加75.28%，今年總營收可望成長70%以上，明年營收將再成長25%至30%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。