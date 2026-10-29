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騏億鑫10月30日起競拍 底價210元

中央社／ 新竹29日電

半導體廠務工程整合服務商騏億鑫預計11月16日掛牌上櫃，10月30日辦理競價拍賣，底價每股210元，於11月5日開標。

騏億鑫為配合上櫃前現增公開承銷，對外競拍3060張，底價210元，競拍期間為10月30日至11月3日，預計11月5日開標。騏億鑫將於11月4日至11月6日辦理公開申購，11月10日抽籤。

騏億鑫由二次配裝機工程起家，並延伸至主系統工程、材料製造銷售及廠務整合服務。受惠客戶加速擴產，騏億鑫至9月底在手訂單金額達44.76億元，能見度已達2030年。

騏億鑫今年累計前9月營收22.84億元，較去年同期增加75.28%，今年總營收可望成長70%以上，明年營收將再成長25%至30%。

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