聯電財報財測報喜 明年 ASP 成長10%、股價卻還是跌

聯電（2303）公布第3季財報，晶圓出貨量創歷史新高，整體產能利用率92%，毛利率、營益率「雙率雙升」，展望第4季，預期需求動能將延續，晶圓出貨量及產能利用率將維持穩健，明年綜合平均銷售價格（ASP）將年增約10%， 財報及財測報喜，明年ASP續揚，但29日仍是開低走低， 持續往下探底，統計由近期高點下跌以來，短線跌幅逾30%。

聯電第3季合併營收742.4億元（23.2億美元），季增8%，年增25.6%；毛利率34%，季增1.5個百分點，年增4.1個百分點；營益率25.1%，季增3.4個百分點、年增6.3個百分點；稅後純益164.3億元(5.14億美元)，季減61.1%，年增9.7%，每股純益1.32元。

聯電第3季晶圓製造產能利用率92%，22/28奈米晶圓營收占比35%；聯電累計前3季合併營收2,040.1億元，年增16.1%；毛利率32%，年增3.6個百分點；營益率22%，年增3.9個百分點；稅後純益748.7億元，年增136.5%，每股純益6元。

聯電執行長王石表示，「展望第4季，預期需求動能將延續，晶圓出貨量及產能利用率將維持穩健。隨著先進封裝與矽光子業務逐步放量，特殊製程營收將持續成長。由於這些新業務領域的需求明顯增加，目前正將部分既有產能轉作相關用途，以因應短期內尚未滿足的需求」。

王石在法說會預告，明年綜合平均銷售價格（ASP）將年增約10%，且將持續衝刺AI業務，預期未來3年AI相關營收占比將達25%，矽光子與先進封裝將成為新成長動能。

聯電29日以122元開低，一度下滑至116元， 盤中跌幅逾8%；統計聯電由9月22日的168.5元近期高點下跌以來， 跌幅已過3成。