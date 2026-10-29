快訊

禁韓流卻讓金珠愛變時尚偶像 北韓服裝放寬藏政治意涵

不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

砸百億買股權重返台北101 魏應交班師回朝的背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

力晶投控10億元庫藏股計畫啟動 兩日售股申請逾440萬股通過審核

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

力積電（6770）大股東力晶創新投資控股公司（力晶投控）啟動總額10億元庫藏股回購計畫，為未上市股東提供股權變現管道。10月27、28日公告每股收購價42元，兩個交易日已有216筆售股申請通過審核，合計逾440萬股、總金額1.86億餘元。

力晶投控表示，這項庫藏股購買計畫首批次預計11月6日截止，執行期間將視市場狀況公告每股收購價格，並於最終公告確認第一批次的每股收購價格。所有通過審核的股東，均有權以相同價格，將已登記參與此次計畫的股數售予公司。

針對申請截止機制，力晶投控說明，若買回庫藏股總金額達董事會通過的10億元上限，公司將即時於官網公告申請截止時間，並依公告時間停止受理申請。

力晶投控指出，依據法規，這批庫藏股未來將以購買成本轉售給員工，藉此吸引認同公司發展的人才，建立長期獎勵機制，激勵優秀員工持續投入，提升公司獲利並為股東創造長遠價值。

力晶投控近年透過處分海外長期投資股權實現獲利，此次推動庫藏股計畫，除布局員工獎酬，也在推動登錄興櫃的過程中，提供既有股東出售持股的管道，提升股權投資流動性。

力晶 庫藏股 力積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永豐餘擬砸最高17.3億元參與永豐金現增 旗下兩子公司出手

永豐餘兩子公司擬砸17.3億參與永豐金現增 特定人認購上看8.18億元

永豐餘兩家子公司擬參與永豐金現增

新光銀行主辦美好證券 15億元聯貸案簽約完成

相關新聞

十銓前三季EPS 90.95元 超越歷年全年總和！獲利勁揚27倍

記憶體模組廠十銓昨（28）日公告第3季獲利季增近五成，每股純益37.19元，創單季歷史新高；前三季稅後純益83.24億元，每股純益90.95元，大賺逾九個股本，超越歷年全年總和，今年獲利篤定寫新猷。

聯電Q3雙率雙升 晶圓出貨創高

聯電昨（28）日公布第3季財報，受惠各終端市場需求穩健，晶圓出貨量創歷史新高，整體產能利用率達92%，毛利率、營益率「雙率雙升」，帶動本業獲利季增24.7%，惟因業外收益銳減，單季稅後純益降至164.3億元，每股純益1.32元，前三季每股純益6元。

聯電財報財測報喜 明年 ASP 成長10%、股價卻還是跌

聯電（2303）公布第3季財報，晶圓出貨量創歷史新高，整體產能利用率92%，毛利率、營益率「雙率雙升」，展望第4季，預期需求動能將延續，晶圓出貨量及產能利用率將維持穩健，明年綜合平均銷售價格（ASP）將年增約10%， 財報及財測報喜，明年ASP續揚，但29日仍是開低走低， 持續往下探底，統計由近期高點下跌以來，短線跌幅逾30%。

台光電前三季每股純益82.92元 台燿25.41元

銅箔基板（CCL）廠台光電、台燿昨（28）日公布財報報喜，台光電第3季每股純益40.47元，創單季新高，「每月賺逾一股本」目標達陣，前三季每股純益82.92元；台燿第3季獲利同寫新猷，單季每股純益12.88元，前三季每股純益25.41元。

聯亞大擴產 產能二年拚增六倍

光通訊磊晶股王聯亞（3081）昨（28）日召開線上法說會，聯亞財務長楊吉裕表示，因應市場需求暢旺，公司過去一年累積資本支出已達80億元，正積極擴產，預估產能將在二年內成長六倍，後市展望樂觀。

聚恆聯貸10.5億元簽約

太陽能系統廠聚恆科技（4582）昨（28）日宣布順利完成10.5億元聯合授信（聯貸）案簽約。此次聯貸由國泰世華銀行統籌主辦，相關資金主要用於償還聚恆科技過去聯貸案授信餘額、充實營運及購料周轉金，以及支應應收保證款項等需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。