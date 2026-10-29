力晶投控10億元庫藏股計畫啟動 兩日售股申請逾440萬股通過審核

力積電（6770）大股東力晶創新投資控股公司（力晶投控）啟動總額10億元庫藏股回購計畫，為未上市股東提供股權變現管道。10月27、28日公告每股收購價42元，兩個交易日已有216筆售股申請通過審核，合計逾440萬股、總金額1.86億餘元。

力晶投控表示，這項庫藏股購買計畫首批次預計11月6日截止，執行期間將視市場狀況公告每股收購價格，並於最終公告確認第一批次的每股收購價格。所有通過審核的股東，均有權以相同價格，將已登記參與此次計畫的股數售予公司。

針對申請截止機制，力晶投控說明，若買回庫藏股總金額達董事會通過的10億元上限，公司將即時於官網公告申請截止時間，並依公告時間停止受理申請。

力晶投控指出，依據法規，這批庫藏股未來將以購買成本轉售給員工，藉此吸引認同公司發展的人才，建立長期獎勵機制，激勵優秀員工持續投入，提升公司獲利並為股東創造長遠價值。

力晶投控近年透過處分海外長期投資股權實現獲利，此次推動庫藏股計畫，除布局員工獎酬，也在推動登錄興櫃的過程中，提供既有股東出售持股的管道，提升股權投資流動性。