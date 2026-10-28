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永豐餘兩家子公司擬參與永豐金現增
永豐餘（1907）昨（28）日公告，旗下永豐餘典範投資及永豐餘建設開發，擬參與永豐金控2026年現金增資，投資額分別以7.2億元、10.1億元為上限，合計不超過17.3億元，兩案均已經董事會通過。
永豐餘典範投資將依原持股比例認購及受讓永豐餘投控轉讓的認股權利，合計約1,187萬股、金額約4.17億元；另預留3.03億元額度，視配售情形參與特定人認購。
永豐餘建設開發原股東認購及受讓權利約1,408萬股、金額約4.95億元，另有5.15億元額度可參與特定人認購。
兩家子公司原股東認購及受讓權利金額合計約9.12億元，特定人認購額度最高8.18億元，實際股數及金額依最終獲配結果辦理。永豐餘表示，此次增資基於長期投資及資產配置考量，期維持既有股東權益、提升長期投資效益，後續將依規定辦理並審慎評估投資效益與風險。
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