大魯閣部署AI運動科技

大魯閣（1432）加速布局AI運動科技，昨（28）日宣布攜手鉅碼科技推出「SWING X AI智慧打擊教練」，目前已在台灣及美國合計布局11台設備。

大魯閣表示，將透過台美場館累積運動科技應用經驗，並以在美國鳳凰城設立「台灣棒球運科展示中心」為目標，協助台灣運動科技產品拓展國際市場。

大魯閣昨日舉辦SWING X設備發表會，該設備結合高速攝影、即時影像回放及AI揮棒分析，讓使用者能透過影像了解打擊動作，並依據分析結果調整姿勢，將原本以娛樂為主的棒球打擊體驗，進一步延伸至科學化訓練。

大魯閣執行副總許耀懋表示，公司將透過台美場館實際導入AI運動科技設備，累積使用數據與市場回饋，推動產品持續優化，並以海外實體場域作為台灣棒球運動科技拓展國際市場的重要平台，協助台灣運科產業擴大海外發展機會。

值得注意的是，大魯閣近年積極拓展海外市場，目前美國已開設五家據點，包括德州Katy、San Antonio，以及亞利桑那州Mesa、Chandler、Gilbert。其中，9月開幕的聖安東尼奧店採結合棒球打擊、科技遊戲、餐飲及社交活動的複合式經營模式，顯示大魯閣正從傳統打擊場逐步轉向多元運動娛樂經營，並透過海外實體場館拓展運動科技應用機會。