旅行社動員 搶旅展商機

全台最大ITF台灣國際旅展11月6日登場，旅行社營運添動能。雄獅（2731）、鳳凰及旅天下看好出境旅遊持續成長，從高端旅遊、企業獎旅到半自由行全面搶市，旅展人潮將直接轉化為旅行社訂單與明年業績動能。

今年ITF邁入第40年，11月6日至9日在台北南港展覽館1館舉行，集結123個國家及城市、約1,600個攤位，日本館參展規模創新高，多家航空公司也將共襄盛舉。國內外遊程、機票、住宿券及餐券優惠齊發，旅展成為消費者下單、旅行社衝刺銷售的重要戰場。

旅展帶來的效益不只集中在展期。消費者在現場挑選旅程，旅行社可直接取得訂單；業者能藉由展場曝光推出新產品，將詢問轉為後續成交。隨出境人次持續攀升、旅遊成為日常消費，旅展買氣將為旅行社帶來客源、訂單與營收，市場需求擴大也推升高單價行程銷售。

雄獅總經理黃信川指出，2027年旅遊市場呈現K型發展，消費者分別追求高性價比與高品質體驗。雄獅透過SP Collection搶攻高端客群，並推出運動賽事、西班牙朝聖之路等主題行程；日本短天數旅遊、韓國半自由行，以及白沙屯媽祖進香、藍皮解憂號等產品，則滿足不同客群需求，擴大旅展銷售範圍。

鳳凰總經理卞傑民表示，企業獲利改善，帶動獎旅預算提高，企業旅遊朝高端、客製化發展。鳳凰2027年規劃12個河輪航次，較今年增加兩成，其中十個航次已由企業獎旅團提前預訂，每人行程費用約28萬元以上。高單價河輪行程快速獲企業下訂，直接挹注旅行社營收，展現企業獎旅強勁需求。

旅天下董事長李嘉寅表示，疫後旅遊已成為生活型態，出國漸成日常支出。年輕旅客重視效率，熟齡族群在意舒適、安全與服務，慢遊、樂齡及郵輪需求增加；半自由行、客製化小團則兼顧旅行社安排與旅客自主。