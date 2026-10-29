台光電前三季每股純益82.92元 台燿25.41元

銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、台燿昨（28）日公布財報報喜，台光電第3季每股純益40.47元，創單季新高，「每月賺逾一股本」目標達陣，前三季每股純益82.92元；台燿第3季獲利同寫新猷，單季每股純益12.88元，前三季每股純益25.41元。

最受法人關注的是，兩家公司上季毛利率都暴衝，台光電為37.7%，季增3.8個百分點，年增7.6個百分點；台燿為36.9%，季增約7個百分點，年增逾13個百分點。台燿毛利率增幅比一哥台光電更高，反映跨足高階CCL效益，並且有急追台光電的態勢。

台光電結算，第3季營收608.8億元，再創單季新高，季增28.8%，年增142%；稅後純益145億元，創單季歷史新高，季增46.9%，年增265.8%，每股純益40.47元，獲利表現從過去六季「每季賺一個股本」，進化為「每月賺逾一個股本」，反映AI對高階材料強勁需求、產能滿載帶來的正面挹注。

為滿足終端客戶強勁需求，台光電昨天董事會並決議進一步擴產，預計在2027年至2030年在桃園、昆山、中山、黃石、檳城等地新增940萬張產能，完成後，集團總產能將達到1,525萬張。

台燿第3季營收179.49億元，季增25.51%，年增122.6%；歸屬母公司淨利38.57億元，季增64.3%，年增284.5%，每股純益12.88元。台燿前三季每股純益25.41元，公司持續看好營運成長動能。