十銓前三季EPS 90.95元 超越歷年全年總和！獲利勁揚27倍

記憶體模組廠十銓（4967）昨（28）日公告第3季獲利季增近五成，每股純益37.19元，創單季歷史新高；前三季稅後純益83.24億元，每股純益90.95元，大賺逾九個股本，超越歷年全年總和，今年獲利篤定寫新猷。

因應市場強勁需求，十銓並宣布啟動新北建廠計畫，以及原總經理陳慶文升任執行長的高階人事案。

十銓EPS

法人分析，十銓B2B營收比重已躍升逾四成，在原廠供需缺口未解、料源掌握度高的優勢下，隨高階產品與企業級訂單持續挹注，營運將維持長期成長動能。

十銓指出，受惠終端裝置搭載容量增加與高階產品出貨比重拉升，第3季合併營收101.39億元，季增33.61%、年增143.53%；稅後純益36.18億元，季增49.96%、年增1,712.24%，每股純益37.19元，單季獲利改寫歷史新猷。

十銓前三季合併營收267.72億元，年增90.15%；稅後純益83.24億元，年增2,721.10%，每股純益90.95元。法人指出，原廠產能轉向高頻寬記憶體（HBM）等AI伺服器用高階記憶體，排擠一般記憶體供貨，看好合約價將持續逐步調漲，十銓今年獲利將呈倍數增長，全年每股純益有望續寫歷史新高。

十銓表示，為因應企業與工控客戶少量多樣需求，已於新北市新購約1,000坪廠房，規劃引進自動化生產設備，提升製程彈性與交付能力，預計新廠2027年第1季展開裝修並導入設備，2027年第2季完工投產，屆時產能將大幅增約50%。

因應營運規模擴大，十銓董事會通過組織調整案，將組織劃分為企業暨工控應用事業群（B2B）與品牌暨通路事業群（B2C）兩大主軸。公司宣布，原總經理陳慶文升任執行長，統籌集團整體營運管理與策略執行，夏紹安與卓建男分別接掌兩大事業群，研發處長王威祥陞任研發長。

十銓指出，公司另購置約700坪辦公空間，全數用於擴充B2B事業群與研發單位，全面厚植研發實力與接單量能。隨著AI由模型訓練轉向推論為核心的AI代理應用，市場對24小時高穩定度的企業級產品需求激增，公司研發團隊將與兩大事業群深度協作，加速產品開發。