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聯電Q3雙率雙升 晶圓出貨創高
聯電（2303）昨（28）日公布第3季財報，受惠各終端市場需求穩健，晶圓出貨量創歷史新高，整體產能利用率達92%，毛利率、營益率「雙率雙升」，帶動本業獲利季增24.7%，惟因業外收益銳減，單季稅後純益降至164.3億元，每股純益1.32元，前三季每股純益6元。
聯電第3季合併營收742.4億元，季增8%，年增25.6%；毛利率34%，季增1.5個百分點，年增4.1個百分點；營益率25.1%，季增3.4個百分點、年增6.3個百分點；稅後純益164.3億元，季減61.1%，年增9.7%，每股純益1.32元。
聯電說明，上季獲利銳減，主要反映業外收益基期差異。聯電第3季業外收益僅12.7億元，較第2季302.4億元減少95.8%。
聯電前三季合併營收2,040.1億元，年增16.1%；毛利率32%，年增3.6個百分點；營益率22%，年增3.9個百分點；稅後純益748.7億元，年增136.5%，每股純益6元。
聯電執行長王石表示，第3季各終端市場需求維持健康，帶動晶圓出貨量季增7.3%、達121.2萬片12吋約當晶圓。
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