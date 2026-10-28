長科連十季業績成長 第三季EPS 0.81元創單季新高

導線架大廠長華科技（長科*，6548）今日舉行 2026 年第3季法人說明會，公布當季營運自結數，單季合併營收為49.19 億元，單季毛利率為 24.8％，單季歸屬母公司業主純益為7.46億元，每股純益（EPS）為0.81 元。第3季財務數據皆來到歷史高檔水準，表現優異。

長科第 3 季合併營收為 49.19 億元，季增 14％、年增 41％，創歷史新高；營業毛利達 12.18 億元，季增 24％、年增 55％，為歷史次高。受惠於營收規模擴大及獲利能力提升，第 3 季毛利率達 24.8％，創 2024 年第 4 季以來新高；營業利益為8.34 億元，營益率達 17％，創2023 年第 1 季以來新高。

從長期營運趨勢來看，長科自 2024 年第1 季至2026 年第3 季，已連續十個季度季成長，季度營收年化成長率（CAGR）約 6％，營收規模持續擴大。其中，2026年第2 季及第 3 季連續兩季繳出雙位數的季成長幅度，顯示營運成長動能持續增強。

獲利方面，長科第 3 季歸屬母公司業主之稅後淨利達 7.46 億元，季增 14％、年增 45％，為歷史第三高。以每股面額 0.4 元之股數計算，每股稅後盈餘為 0.81元，創 2022 年第 4 季以來新高。整體而言，長科第 3 季營收、獲利均繳出亮眼成績，反映公司營運動能不斷增強，經營效益穩健提升。

按應用領域觀察，第3 季3C、工控暨電源管理、車用營收占比分別為 43％、30％及25％，三大應用市場業績均呈成長。其中，工控暨電源管理應用表現尤為突出，營收占比較上季提升 2 個百分點至 30％，主要受惠於資料中心伺服器、機器人及低軌衛星等領域相關產品出貨增加，帶動業務持續成長。

值得注意的是，市場需求正逐步轉向小型功率元件，除電動車應用持續帶動需求外，AI 資料中心對電源管理的需求快速攀升，更成為推動相關產品成長的重要動能。展望未來，隨著 AI 資料中心等應用持續發展，預期將進一步帶動工控暨電源管理業務成長，並提升其營收占比。

展望第4 季，長科對營運維持正面樂觀看法，預期營收可望延續逐季成長，季增幅度約為個位數。隨著 AI 應用持續擴展，相關晶片需求逐步延伸至電源管理 IC、類比 IC、微控制器及電源相關應用，帶動導線架需求回升，為第 4 季營收表現提供支撐。