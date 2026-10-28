長科法說會／展望第4季續旺 明年擴產迎商機

導線架大廠長科*（6548）28日召開法說會，公布第3季營收達49.19億元，創歷史新高，單季每股純益0.81元，改寫近四年高點。展望第4季，在AI資料中心電源管理需求持續升溫之下，帶動相關導線架訂單增溫，長科*看好營收延續逐季成長態勢，季增幅度約個位數，並積極推進台灣、中國大陸及馬來西亞擴產計畫，搶攻AI帶動的新一波功率元件商機。

長科指出，AI應用正由運算晶片逐步擴展至電源管理IC、類比IC、微控制器（MCU）及相關電源應用，帶動導線架需求全面回升，尤其AI資料中心對高效率電源管理需求快速攀升，加上電動車應用持續發展，市場需求逐步轉向小型功率元件，有利公司擴大相關產品出貨。

從產品應用來看，長科第3季3C、工控暨電源管理及車用營收占比分別為43%、30%及25%，三大應用市場均呈成長。其中，工控暨電源管理表現最為突出，營收占比較前一季提升2個百分點，主要受惠資料中心伺服器、機器人及低軌衛星等應用出貨增加，成為推升營運的重要動能。

長科正向看待，AI資料中心持續擴建的態勢明確下，相關電源管理需求可望同步攀升，不僅有助帶動工控暨電源管理產品出貨，也將進一步推升該業務營收占比，優化整體產品組合。

為掌握市場成長契機，長科同步啟動多地擴產布局，台灣廠規劃2027年第1季擴充QFN產線，中國大陸成都廠將新增沖床機台，馬來西亞既有廠房也將增設電鍍線，提升供應能力。

海外新廠方面，中國大陸威海新廠預計2027年第1季底裝機，隨後展開客戶驗證及量產出貨；馬來西亞新廠則預計明年6月完成廠房主體結構，第3季進行設備裝機，為後續營運成長增添動能。

長科第3季營運繳出亮眼成績，單季營收49.19億元，季增14%、年增41%，創歷史新高；營業毛利12.18億元，季增24%、年增55%，為歷史次高，毛利率24.8%，創2024年第4季以來新高。

獲利方面，第3季營業利益8.34億元，營益率達17%，創2023年第1季以來新高；歸屬母公司稅後純益7.46億元，季增14%、年增45%，為歷史第三高，每股純益0.81元，創2022年第4季以來新高。

長科自2024年第1季至今年第3季，已連續十季維持營收季成長，尤其今年第2、3季連續繳出雙位數季增幅度，顯示成長動能加速。