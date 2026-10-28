富邦證券輔導安達康10月29日登錄興櫃 深耕電力傳輸關鍵動脈

富邦證券輔導安達康（7963）10月29日登錄興櫃交易。安達康為東元電機（1504）子公司，長期深耕電力傳輸領域，核心產品「匯流排」為電力傳輸及配電系統的重要設備，並以自有品牌「TECOBAR」行銷全球。公司產品廣泛應用於高科技廠房、資料中心、智慧工業、公共工程及電動車等領域，為不同用電場域提供穩定可靠的供電解決方案。

富邦證券副總徐傳禮表示，近年人工智慧及高效能運算快速發展，帶動資料中心及高科技建廠需求升溫，也推升電力傳輸及配電設備需求。安達康持續強化研發、製造及市場拓展能力，積極掌握產業發展商機。

安達康董事長林達文表示，公司長期投入電力傳輸技術開發，並持續因應不同產業及客戶需求，強化產品與整體服務能量。未來除深耕國內市場外，亦將加強與統包大廠及機電承攬商的合作關係，積極拓展海外業務，持續精進技術與服務，並擴大市場布局，提升整體競爭力。

營運表現方面，安達康2023年至2025年全年營收分別為11.23億元、12.78億元及15.16億元，年複合成長率16.19%；稅後淨利分別為0.66億元、0.89億元及0.87億元，年複合成長率14.81%。2026年上半年營收已達12.49億元，較去年同期成長65.51%，稅後淨利為0.76億元，較去年同期成長51.43%，整體營運維持良好表現。

安達康產品目前已取得多項DEKRA（KEMA KEUR、DEKRA MARK）及Intertek（ASTA）等第三方認證機構之國際權威型式試驗認證。未來公司將持續推進歐美規國際認證，並透過馬來西亞子公司擴充海外產能，拓展機電統包及海外市場。隨著海外布局持續深化，安達康將進一步提升核心競爭力，未來營運前景可期。