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聚恆聯貸10.5億元簽約
太陽能系統廠聚恆科技（4582）昨（28）日宣布順利完成10.5億元聯合授信（聯貸）案簽約。此次聯貸由國泰世華銀行統籌主辦，相關資金主要用於償還聚恆科技過去聯貸案授信餘額、充實營運及購料周轉金，以及支應應收保證款項等需求。
據悉，該案獲華南銀行、永豐銀行、彰化銀行及臺灣企銀等金融機構踴躍參與，最終以10.5億元額度圓滿籌組，充分展現銀行團對聚恆科技經營實績與未來發展前景之肯定，亦彰顯金融業攜手推動綠色金融與永續發展的高度共識。
聚恆科技成立於1998年，深耕再生能源產業28年，並於2026年創新板上市。公司具備完整再生能源整合能力,服務涵蓋案場可行性評估、EPC 工程建置、EMS能源管理系統、電力交易代操、長期O&M維運等服務。
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