聽新聞
0:00 / 0:00

聚恆聯貸10.5億元簽約

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統廠聚恆科技（4582）昨（28）日宣布順利完成10.5億元聯合授信（聯貸）案簽約。此次聯貸由國泰世華銀行統籌主辦，相關資金主要用於償還聚恆科技過去聯貸案授信餘額、充實營運及購料周轉金，以及支應應收保證款項等需求。

據悉，該案獲華南銀行、永豐銀行、彰化銀行及臺灣企銀等金融機構踴躍參與，最終以10.5億元額度圓滿籌組，充分展現銀行團對聚恆科技經營實績與未來發展前景之肯定，亦彰顯金融業攜手推動綠色金融與永續發展的高度共識。

聚恆科技成立於1998年，深耕再生能源產業28年，並於2026年創新板上市。公司具備完整再生能源整合能力,服務涵蓋案場可行性評估、EPC 工程建置、EMS能源管理系統、電力交易代操、長期O&M維運等服務。

彰化銀行 華南銀行 餘額

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聚恆科技與銀行團簽署10.5億元聯貸合約 深化綠能布局

新光銀行主辦美好證券 15億元聯貸案簽約完成

國泰世華香港分行勇奪香港品質保證局三大獎 五度蟬聯綠色金融大獎

銀行放款、投資增速 衝高

相關新聞

聯亞大擴產 產能二年拚增六倍

光通訊磊晶股王聯亞（3081）昨（28）日召開線上法說會，聯亞財務長楊吉裕表示，因應市場需求暢旺，公司過去一年累積資本支出已達80億元，正積極擴產，預估產能將在二年內成長六倍，後市展望樂觀。

聚恆聯貸10.5億元簽約

太陽能系統廠聚恆科技（4582）昨（28）日宣布順利完成10.5億元聯合授信（聯貸）案簽約。此次聯貸由國泰世華銀行統籌主辦，相關資金主要用於償還聚恆科技過去聯貸案授信餘額、充實營運及購料周轉金，以及支應應收保證款項等需求。

玉晶光有潛力 花旗喊買

玉晶光昨（28）日股價強勢表態，多家重量級外資法人紛紛看好，玉晶光擴展型光束光學技術（EBO）有望成為未來重要成長動能，共同封裝光學（CPO）及光纖陣列單元（FAU）相關布局有望增添長期成長想像。

昆桐今登興櫃 每股390元

高階精密金屬零組件製造商昆桐科技（7965）將於今（29）日以每股參考價390元登錄興櫃。受惠全球低軌衛星（LEO）布建需求持續擴張，昆桐切入低軌衛星領導廠商供應鏈，帶動營收與獲利同步成長。

創奕能源海外營收拚倍增

全台前三大電動巴士供應商創奕能源受惠全球車輛電動化發展趨勢明確，帶動今年營運成長，展望後市，創奕能源董事長黃振聲昨（28）日指出，預計今年公司營收能做到30億元左右，相比去年成長，明年主要成長動能將來自海外市場，預計海外營收將呈現倍增狀況。

穩懋上季EPS 4.55元 預期本季營收、毛利率持續走揚

穩懋（3105）昨（28）日召開法說會，公布第3季獲利季增98%，每股純益4.55元。公司表示，現階段衛星、航太等基礎設施及光通訊相關營收占比已過半，看好本季營收、毛利率有望持續走揚，光通訊新業務也持續推進中，明年小量產出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。