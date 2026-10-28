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譜瑞前三季EPS 22.02元 上半年配息7.3元
IC設計廠譜瑞（4966）昨（28）日召開董事會公布前三季每股純益22.02元。同時，決議擬配發今年上半年每股現金股利7.3元。
譜瑞第3季合併營收41.85億元，季減1.5％、年減4.3％，稅後淨利5.91億元，季減0.3％、年減27.5％，每股純益為7.69元。該公司累計前三季合併營收124.24億元，年減1.7%，歸屬母公司業主淨利17.14億元，年減21.4％，每股純益為22.02元。
展望本季，譜瑞預期，營收將介於9,500萬至1.05億美元，如果中間值以美元兌新台幣匯率1比32.5元來計算，等於營收可能季減逾二成，並預估合併毛利率約41%至45％。
譜瑞董事會並決議，今年上半年擬配發每股現金股利7.3元，共將發出5.61億元股利紅包。
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