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昶昕前三季EPS 3.42元 毛利率走揚

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

昶昕（8438）董事會昨（28）日通過今年第3季稅後純益8829.1萬元，季增10.8%，年增1.21倍；每股純益1.26元，創新高。

昶昕上季毛利率14.57%，分別季增0.25及年增3.17個百分點。

昶昕為特用化學品製造與金屬回收再利用廠，累計今年前三季合併營收39.11億元，年增39.9%，已超越去年全年度的38.42億元，毛利率14.41%，年增1.95個百分點。稅後純益2.39億元，年增1.8%；EPS為3.42元。

昶昕的核心業務為提供電子產業（包含 PCB、封裝、半導體）線路成型所需的特用化學品（蝕刻液），並將使用後的含銅、錫廢液購回，透過自有技術提煉其中的金屬，再製成硫酸銅、氧化銅、錫化合物等高附加價值的工業原料，同時將非金屬部分也回收再製成化學品，形成一個完整的綠色循環經濟模式。

昶昕在鹼性蝕刻液市場擁有高市占率，受惠AI伺服器需求強勁，帶動高階多層板PCB出貨量增加。加上客戶外溢效益使各層級PCB廠訂單增加，進一步推升藥水與廢水處理量。

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