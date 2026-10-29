創奕能源海外營收拚倍增

全台前三大電動巴士供應商創奕能源受惠全球車輛電動化發展趨勢明確，帶動今年營運成長，展望後市，創奕能源董事長黃振聲昨（28）日指出，預計今年公司營收能做到30億元左右，相比去年成長，明年主要成長動能將來自海外市場，預計海外營收將呈現倍增狀況。

針對進入資本市場進度，創奕能源規劃2027年登錄興櫃市場，並於2028年轉上市櫃。今年上半年營收16.64億元，相當於2025全年營收的八成。

展望後市，黃振聲表示，預計今年營收能做到30億元左右，展望明年，台灣市場希望業績能維持，主要成長動能將來自海外市場，預計2027年海外營收將倍增，成長動能來自中美洲、馬來西亞、印尼、非洲及印度。

從區域別來看，台灣市場目前占營收比重約95%、海外為5%，隨著創奕能源新訂單陸續發酵，公司目標兩年內海外市場營收比重將升至五成。

自2016年投入台灣市場以來，創奕能源累計銷售電動巴士逾900輛，車隊累計行駛里程超過5,500萬公里，平均妥善率高達逾99％，截至2025年全台電動巴士穩居前三大地位，並長期獲首都客運、臺北客運、漢程客運及中鹿客運等採購。

除了在電動載具領域奠定良好市場基礎，創奕能源亦將核心電池技術與軟硬體整合實力全面延伸至電池儲能系統、智慧充電與能源管理領域。