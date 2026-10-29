聽新聞
0:00 / 0:00

創奕能源海外營收拚倍增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

全台前三大電動巴士供應商創奕能源受惠全球車輛電動化發展趨勢明確，帶動今年營運成長，展望後市，創奕能源董事長黃振聲昨（28）日指出，預計今年公司營收能做到30億元左右，相比去年成長，明年主要成長動能將來自海外市場，預計海外營收將呈現倍增狀況。

針對進入資本市場進度，創奕能源規劃2027年登錄興櫃市場，並於2028年轉上市櫃。今年上半年營收16.64億元，相當於2025全年營收的八成。

展望後市，黃振聲表示，預計今年營收能做到30億元左右，展望明年，台灣市場希望業績能維持，主要成長動能將來自海外市場，預計2027年海外營收將倍增，成長動能來自中美洲、馬來西亞、印尼、非洲及印度。

從區域別來看，台灣市場目前占營收比重約95%、海外為5%，隨著創奕能源新訂單陸續發酵，公司目標兩年內海外市場營收比重將升至五成。

自2016年投入台灣市場以來，創奕能源累計銷售電動巴士逾900輛，車隊累計行駛里程超過5,500萬公里，平均妥善率高達逾99％，截至2025年全台電動巴士穩居前三大地位，並長期獲首都客運、臺北客運、漢程客運及中鹿客運等採購。

除了在電動載具領域奠定良好市場基礎，創奕能源亦將核心電池技術與軟硬體整合實力全面延伸至電池儲能系統、智慧充電與能源管理領域。

營收 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

電動巴士市占穩居全台前三 創奕能源深化電巴生態鏈

聯亞財報／磊晶股王法說報喜 第3季EPS 6.12元創新高

華城、士電訂單排到2030年！009831鎖定AI電網、核能與供電商機

東台獲日韓長單 營運補

相關新聞

聯亞大擴產 產能二年拚增六倍

光通訊磊晶股王聯亞（3081）昨（28）日召開線上法說會，聯亞財務長楊吉裕表示，因應市場需求暢旺，公司過去一年累積資本支出已達80億元，正積極擴產，預估產能將在二年內成長六倍，後市展望樂觀。

聚恆聯貸10.5億元簽約

太陽能系統廠聚恆科技（4582）昨（28）日宣布順利完成10.5億元聯合授信（聯貸）案簽約。此次聯貸由國泰世華銀行統籌主辦，相關資金主要用於償還聚恆科技過去聯貸案授信餘額、充實營運及購料周轉金，以及支應應收保證款項等需求。

玉晶光有潛力 花旗喊買

玉晶光昨（28）日股價強勢表態，多家重量級外資法人紛紛看好，玉晶光擴展型光束光學技術（EBO）有望成為未來重要成長動能，共同封裝光學（CPO）及光纖陣列單元（FAU）相關布局有望增添長期成長想像。

昆桐今登興櫃 每股390元

高階精密金屬零組件製造商昆桐科技（7965）將於今（29）日以每股參考價390元登錄興櫃。受惠全球低軌衛星（LEO）布建需求持續擴張，昆桐切入低軌衛星領導廠商供應鏈，帶動營收與獲利同步成長。

創奕能源海外營收拚倍增

全台前三大電動巴士供應商創奕能源受惠全球車輛電動化發展趨勢明確，帶動今年營運成長，展望後市，創奕能源董事長黃振聲昨（28）日指出，預計今年公司營收能做到30億元左右，相比去年成長，明年主要成長動能將來自海外市場，預計海外營收將呈現倍增狀況。

穩懋上季EPS 4.55元 預期本季營收、毛利率持續走揚

穩懋（3105）昨（28）日召開法說會，公布第3季獲利季增98%，每股純益4.55元。公司表示，現階段衛星、航太等基礎設施及光通訊相關營收占比已過半，看好本季營收、毛利率有望持續走揚，光通訊新業務也持續推進中，明年小量產出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。