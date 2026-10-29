昆桐今登興櫃 每股390元

高階精密金屬零組件製造商昆桐科技（7965）將於今（29）日以每股參考價390元登錄興櫃。受惠全球低軌衛星（LEO）布建需求持續擴張，昆桐切入低軌衛星領導廠商供應鏈，帶動營收與獲利同步成長。

近年並布局AI伺服器液冷散熱及半導體設備應用，搭配台灣、泰國雙生產基地擴產，為中長期營運增添成長動能。

展望2027年，隨著低軌衛星新世代產品放量，加上AI液冷散熱、半導體設備新業務挹注，營運動能持續增強。

昆桐昨日舉行興櫃前法說會，董事長林志忠表示，2026年前三季產品營收結構中，低軌衛星占67%，為主要營收及獲利來源，高階自行車零組件占24%，AI伺服器散熱占6%，其他業務約3%；銷售地區以美洲56.4%、亞洲43.4%為主。低軌衛星產品涵蓋通訊酬載、電力系統、推進與姿態控制及機構件與熱控等應用。

昆桐表示，早在2013年與美系電動車大廠展開合作，2015年成為供應商，2017年再擴展衛星事業，從初期地面接收器零組件，一路拓展至衛星主要機構件及關鍵模組，成為客戶主要供應商。衛星產品驗證時間長，客戶對產品品質嚴格要求，公司以九年時間強化研發、製造及品質管理體系，也配合客戶設立海外生產基地。

昆桐今年前三季每股純益11.99元，第3季營收4.24億元，季減12.4%、年增4.6%，主因新世代衛星產品尚未大量出貨，營運承壓；本季隨半導體設備零組件營收挹注將改善獲利，明年客戶衛星增加發射，相關營收逐季成長。

昆桐自2025年切入AI散熱供應鏈，產品涵蓋分歧管（Manifold）及水冷板等關鍵零組件。目前交貨給散熱產業主要廠商，與新客戶進行驗證，泰國廠已建置三條產線，相關自有產品也取得兩項美國專利。

昆桐2023至2025年合併營收由9.15億元成長至19.02億元，每股純益由4.7元提升至16.94元。2026年前三季合併營收15.26億元、毛利率45%、每股純益11.99元。