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玉晶光有潛力 花旗喊買

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
各外資看玉晶光
各外資看玉晶光

玉晶光昨（28）日股價強勢表態，多家重量級外資法人紛紛看好，玉晶光擴展型光束光學技術（EBO）有望成為未來重要成長動能，共同封裝光學（CPO）及光纖陣列單元（FAU）相關布局有望增添長期成長想像。

玉晶光昨日以1,330元強攻漲停，花旗證券最新報告將目標價由1,050元調升至1,380元，調幅31.4%、評等為「買進」。事實上，觀察10月以來各大外資出具的玉晶光個股報告，包括野村證券由568元升至1,415元，調幅149.1%、評等「買進」；瑞銀由700元升至1,250元，調幅78.6%，評等「買進」；摩根士丹利（大摩）由910元升至1,070元，調幅17.5%、評等由「劣於大盤」升至「中立」。

花旗表示，繼3M宣布投資玉晶光並展開EBO業務合作後，3M在最新法說會重申，預估2028年EBO整體潛在市場規模（TAM）達20億美元。除微軟已開始部署，3M也宣布，預計2027年底前開始向亞馬遜放量供貨。

此外，玉晶光作為3M關鍵合作夥伴，EBO光學解決方案可望成為公司未來幾年重要成長催化劑。

花旗分析，玉晶光EBO業務2027年營收貢獻可望達8%至10%，未來仍具上修空間。

EBO技術透過透鏡陣列擴束並平行化光纖間光線，實現非接觸式光學介面傳輸，玉晶光憑藉相機鏡頭領域技術經驗，以及與3M的早期業務合作，正與3M密切合作，拓展相關商機。

花旗補充，相較傳統實體接觸式連接器，EBO對灰塵的敏感度較低，可減少清潔需求與連接器磨損，並加快安裝速度、提高連接密度，玉晶光有機會將精密光學技術延伸至基礎設施領域，尤其在可靠度與部署效率攸關客戶經濟效益的情況下，具備進一步拓展市場潛力。

玉晶光 花旗 光纖

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