艾訊前三季每股賺6.82元

工業電腦廠艾訊（3088）昨（28）日公告上季財報，受惠訂單需求強勁，帶動艾訊第3季營業利益衝上3.64億元，創新高，稅後純益2.84億元，為歷史次高，季增27.9%、年增45.6%，每股純益2.54元。

累計艾訊今年前三季營收73.93億元，年增47.9%；毛利率33.3%，年減1.2個百分點；營益率12.6%，年增2.9個百分點；稅後純益7.5億元，年增154.2%，每股純益6.82元。

艾訊今年第3季營收27.79億元，季增11.5%、年增59.3%，創新高；毛利率31.1%，季減1.2個百分點、年減2.6個百分點；營業利益3.64億元，季增23.8%、年增98.9%，改寫新猷；營益率13.1%，季增1.3個百分點、年增2.6個百分點。

艾訊本業今年第3季創高，但獲利未同步登頂，主要因2017年第2季度，艾訊因出清子公司益網科技股權，業外貢獻大筆處分收益，導致當季獲利爆衝至7.63億元，為歷史新高。