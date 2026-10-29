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振樺電前三季賺逾一股本

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠振樺電（8114）昨（28）日公布上季財報，受到關鍵零組件持續漲價，加上部份產品出貨延後至第4季影響，第3季稅後純益3.74億元，季減19.9%、年減18.9%，每股純益（EPS）3.47元。累計今年前三季EPS達10.56元，賺逾一個股本。 

振樺電今年第3季營收49.5億元，季減4.5%、年增41.4%；毛利率36.1%，季減3.4個百分點、年減8.4個百分點；營益率16.2%，季減2.4個百分點、年減6.2個百分點。

振樺電表示，產業物聯研製中心（Embedded Foundry）受惠於半導體測試業務、軟體定義資料中心、數位醫療與網通需求回溫，營收年增62%，為上季主要成長動能。

至於線上線下解決方案（O2O Solutions）方面，則受去年同期專案集中出貨墊高比較基期，以及部分市場因預期漲價已於上半年提前拉貨影響，營收年減4%、季減16%。區域表現方面，美洲及歐洲市場訂單回升，營收分別較去年同期成長49%及38%。

振樺電分析，今年第3季毛利率相較上季下滑，主要原因除受到PCB、Storage等關鍵零組件價格持續上漲的影響外，亦因為特定國家進出口法規調整導致部份產品出貨延後至第4季，進而影響銷貨組合毛利。

業外方面，振樺電認列匯兌利益300萬元、採權益法認列之利益1,800萬元等。

累計振樺電今年前三季營收136.72億元，年減10.3%；毛利率40.2%，年減9.1個百分點；營益率17.5%，年減9個百分點；稅後純益11.36億元，年減33.2%。

展望後市，振樺電董事長郭劍成先前表示，從關鍵零組件供應來看，振樺電狀況較同業好。但第4季還要觀察，很難預測後續會不會有「灰犀牛」、「黑天鵝」事件出現。

振樺電 營收 EPS

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