精測明年營收拚增50% 總座黃水可：持續擴產、推進AI新案

測試介面廠精測（6510）昨（28）日召開法說會，總經理黃水可表示，今年營收朝年增50%邁進，2027年仍可期待接近50%的成長，且每股純益（EPS）增幅有望高於營收。公司持續擴產、推進AI新案，明年探針卡營收占比挑戰30%。

黃水可透露，日前赴美拜訪七至八家大型IC設計公司，客戶回饋正向，關注重點仍是產能能否跟上需求。隨AI測試訂單增加，HPC占探針卡營收比重已超越應用處理器，精測看好明年探針卡成長幅度可望高於市調預估。

精測法說會重點

不過，新產品出貨也帶來產品組合變化。精測指出，高功率老化測試板（BIB）初期毛利率低於平均，第4季整體毛利率可能回到50%至55%，明年營業費用率建議以20%至25%估算，研發則持續投入AI ASIC及高速大電流探針卡。

為跟上客戶需求，精測擴產正按計畫推進。以2025年底產能為基準，今年8月已擴至兩倍，明年第1季規劃達三倍。由於產能開出至營收認列約有一季時間差，擴產效益將逐步反映於營運表現。

新案方面，CSP客戶探針卡預計11月出貨驗證，估年底或明年初完成，量產預期落在明年，具體時程仍待客戶通知。

現有TPU系統級測試板（SLTB）及BIB已開始出貨，營收認列涵蓋本季至明年第1季，下一代產品仍在積極爭取。除了TPU，其他北美、韓國AI客戶也正導入高功率老化測試，隨客戶與應用持續拓展，精測預期明年產能利用率可維持高檔。

法說會前精測已公布上季財報，第3季合併營收19.05億元，季增16.2%、年增53.4%；毛利率57.3%，季減0.3個百分點、年增0.9個百分點；營益率35.2%，季增0.5個百分點、年增10.5個百分點；歸屬母公司稅後純益5.51億元，季增11.5%、年增100%，每股純益16.75元，營收與獲利同步創新高。

累計今年前三季合併營收49.02億元，年增35.8%；毛利率57.2%，年增1.9個百分點；營益率33.4%，年增9.3個百分點；歸屬母公司稅後純益13.87億元，年增94.7%，每股純益42.2元，已賺逾四個股本。