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達運財報／前三季稅後純益7.77億元 EPS 1.3元
達運（6120）董事會28日通過財報，今年前三季合併營收124.3億元，年減4.7%。毛利率3.44%，年減1.41個百分點。稅後純益7.77億元，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益1.3元。
達運今年第3季合併營收36.74億元，季減13.1%，年減7%。毛利率2.57%，分別季減1.49及年減2.9個百分點。稅後純損7,581.9萬元，較上季由盈轉虧損，比去年同期則是虧損擴大；EPS -0.12元。
達運今年初將湖口部分廠房出售予力成（6239）旗下晶兆成科技，交易總金額17.8億元、估處分利益11.36億元，已於第2季完成認列，推升單季獲利轉正。
達運董事會並通過變更營業登記地址，由原本的新竹縣湖口鄉光復北路20-1號，變更為：新竹縣竹北市泰和里13鄰環科一路1號三樓之1。
達運28日股價上漲0.55元，成交量為2,196張，收13.5元。
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