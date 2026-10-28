達運財報／前三季稅後純益7.77億元 EPS 1.3元

富邦證券輔導之安達康（7963）將於10月29日正式登錄興櫃交易。安達康為東元電機（1504）子公司，長期深耕電力傳輸領域，核心產品「匯流排」為電力傳輸及配電系統的重要設備，並以自有品牌「TECOBAR」行銷全球。公司產品廣泛應用於高科技廠房、資料中心、智慧工業、公共工程及電動車等領域，為不同用電場域提供穩定可靠的供電解決方案。

2026-10-28 19:36