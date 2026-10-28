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十銓財報／前三季EPS衝上90.95元賺逾9個股本 年增27倍創歷年新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

記憶體模組大廠十銓（4967）28日公布第3季財報，受惠AI浪潮帶動記憶體供不應求，單季與前三季獲利同步改寫歷史新高。第3季營收101.39億元，稅後純益36.18億元，每股純益37.51元；累計前三季稅後純益83.24億元，年增2,721.10%，前三季EPS高達90.95元，大賺逾九個股本。十銓同步宣布啟動新北市千坪擴廠計畫，並由原總經理陳慶文升任執行長。

十銓指出，為因應企業級與工控客戶少量多樣需求，已於新北市新購約1,000坪廠房，規劃引進高階自動化設備，預計2027年第2季完工投產，屆時產能將增加約50%；另購置約700坪辦公空間擴充研發量能。

配合營運規模擴張，公司全面改組為B2B與B2C兩大事業群，陳慶文升任執行長統籌營運，副總夏紹安、卓建男分別接掌兩大事業群總經理，研發處長王威祥陞任研發長。

法人分析，受惠原廠產能轉向HBM與AI伺服器導致市場缺口難解，加上終端裝置容量提升帶動報價走揚，十銓料源掌握度高且B2B營收比重已突破四成。隨著公司切入無人機載具、具備一鍵銷毀技術的軍規級SSD等利基型產品，後續營運將持續受惠高階需求支撐，全年獲利有望續寫歷史新猷。

財報 十銓 EPS

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