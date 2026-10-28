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慧康平台獲日本三菱採用

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

慧康生技-KY*（7851）昨（28）日宣布日本市場再開新頁，獲三菱電機集團選定，將透過慧康數位健康平台與AI解決方案，提供集團員工「特定保健指導」（Tokuho）健康管理服務，預計將於2026年12月正式啟動。

慧康生技表示，這是繼2025年雙方完成付費試行並取得正面成果後，今年進一步深化夥伴關係。此次合作為三菱電機首度採用第三方健康管理平台，導入集團特定保健指導服務，展現數位健康科技在企業預防保健領域的應用潛力。

三菱電機在日本涵蓋超過9.3萬名員工，慧康的平台及AI服務會逐步導入至超過100個工廠及辦公據點，提升健康管理服務的可及性與執行效率。

慧康日本社長野本祐司表示，很榮幸獲得三菱電機的信任，協助其員工改善代謝健康，並透過數位科技提供更具規模化與效率的健康管理服務。

野本祐司進一步表示，隨著服務持續擴大導入，雙方共同開創的合作模式具備持續成長的潛力，潛在年度商業規模最高可達100萬美元。實際規模取決於後續的導入範圍與業務推展情況。

三菱 平台 日本

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