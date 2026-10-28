永光前三季每股賺0.47元

永光（1711）公布9月及前三季自結財報，受電子化學品出貨成長帶動，9月稅前盈餘657萬元，較8月及去年同期轉盈，概算每股稅前盈餘約0.01元。前三季稅前盈餘2.58億元，合併營業淨利1.82億元，均由虧轉盈，稅前每股盈餘約0.47元。

9月各事業別營收中，色料化學品2.6億元，年增12%；電子化學品2.39億元，年增56%；特用化學品1.54億元，年增18%；碳粉8,701萬元，年增8%；醫藥化學品3,536萬元，年增20%。前三季電子化學品營收18.28億元，年增38%，已躍居公司第二大業務；色料化學品22.22億元，年增4%；特用化學品15.59億元，年增11%；碳粉7.2億元，年增1%。

永光表示，今年電子化學品成長主要來自國際客戶合作需求增加，代工產品出貨放大，公司同步布局國際代工與自有品牌；一條光阻劑新產線接近完工，並與國際大廠洽談新品項合作。

為因應中長期需求，永光下半年啟動17億元現金增資，發行5,000萬股，價格每股34元，規劃擴建五條光阻劑及兩條CCL樹脂產線，並增建危險品冷凍倉庫。五條光阻劑產線投資7億元，預計2028年第2季起陸續量產；兩條CCL樹脂產線投資5.5億元，預計分別於2028年第3季以及2029年第1季量產。