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禾伸堂第3季EPS 4.36元 是方4.31元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

被動元件廠禾伸堂（3026）遭列注意股票，昨（28）日應主管機關要求，公布自結9月歸屬母公司稅後純益2.72億元，月增23.2%，年增94.8%，每股純益1.64元；加計7、8月自結數，第3季獲利約7.23億元；若再加上上半年獲利，前三季每股純益11.09元，賺逾一個股本。

禾伸堂第3季合計營收45.39億元，季增10.8%、年增32.2%；歸屬母公司稅後純益約7.23億元，季增12.6%、年增158.3%，獲利增幅優於營收，單季每股純益4.36元。

禾伸堂前三季營收122.54億元，年增21.2%；歸屬母公司稅後純益推估約18.39億元，年增133.3%，每股純益估約11.09元。

禾伸堂先前表示，高階積層陶瓷電容（MLCC）產出與銷售增加，帶動產品組合改善。

其中，AI資料中心GPU平台電源及備援電池模組（BBU）機櫃需求依然強勁，加上TPU、ASIC平台銷售成長，持續推升AI應用MLCC需求。

【記者彭慧明／台北報導】國內IDC與雲端服務領導廠商是方（6561）昨（28）日公布第3季稅後純益3.32億元，季增11.4%，年增22.4%，每股純益4.31元，攀上五季來高點；單季毛利率衝上51.5%，也是五季來新高。

是方前三季稅後純益9.19億元，每股純益11.87元，董事會決議2026上半年預計配發每股現金股利6.8元，樂觀預估今年全年配發股利總額將超越去年19.1元水準。

是方董事長邵泓嘉表示，受惠聯雲AI資料中心（LY2）客戶進駐率持續攀升，加上AI與跨國雲端服務需求爆發，下半年營運動能極為強勁。

禾伸堂 被動元件廠 營收

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