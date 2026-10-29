中光電無人機事業有斬獲

中光電投控（3718）昨（28） 日舉行線上法說會，公司表示，受客戶端採購出貨高峰已過影響，預估本季節能及影像產品出貨都將較上季下滑；無人機產品方面，本季將推出小型高解析度無人機酬載模組，規劃啟動美國客戶整機出貨；日本市場看好2027年需求成長。

法人特別關注無人機出貨現況，中光電投控指出，小型高解析度無人機酬載模組已與客戶規劃第4季出貨，中型偵察專用酬載則已完成客戶驗證，後續將討論2027年量產計畫。

整機方面，四軸多旋翼偵察產品已於第3季取得美國相關認證，規劃第4季啟動對美國客戶出貨；日本客戶已有少量樣品交付，預期明年警消及能源應用需求將明顯成長；自行開發的垂直起降固定翼及偵察機等產品，也規劃明年開始供應日本市場。

中光電第3季稅後純益1,300萬元，擺脫第2季虧損低潮，每股純益0.03元。