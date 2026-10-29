長科第3季EPS 0.81元 營運逐季成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

導線架大廠長科（6548）昨（28）日召開法說會，公布第3季每股純益0.81元，為近四年單季高點。展望本季，公司看好AI資料中心電源管理需求持續升溫，帶動相關導線架訂單增溫，營收將延續逐季成長態勢，估季增個位數百分比。

長科並積極推進台灣、中國大陸及馬來西亞擴產計畫，搶攻AI帶動的新一波功率元件商機。

長科指出，AI應用正由運算晶片逐步擴展至電源管理IC、類比IC、微控制器（MCU）及相關電源應用，帶動導線架需求全面回升，尤其AI資料中心對高效率電源管理需求快速攀升，加上電動車應用持續發展，市場需求逐步轉向小型功率元件，有利公司擴大相關產品出貨。

從產品應用來看，長科第3季3C、工控暨電源管理及車用營收占比分別為43%、30%及25%，三大應用市場均呈成長。其中，工控暨電源管理表現最為突出，營收占比較前一季提升2個百分點，主要受惠資料中心伺服器、機器人及低軌衛星等應用出貨增加，成為推升營運的重要動能。

長科正向看待，AI資料中心持續擴建的態勢明確下，相關電源管理需求可望同步攀升，將進一步優化整體產品組合。

營收 法說會 馬來西亞

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