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嘉晶竹科廠火警 損失1.3億

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
嘉晶新竹科學園區創新廠上午發生火警，現場竄出陣陣濃煙。讀者／提供
嘉晶新竹科學園區創新廠上午發生火警，現場竄出陣陣濃煙。讀者／提供

半導體磊晶廠嘉晶（3016）竹科創新廠昨（28）日上午發生火警，警消初估現場財損約1.3億元，逼近公司上半年獲利五成，所幸無人傷亡，公司表示，初步評估對整體財務與營運無重大影響。

新竹縣消防局與竹科管理局指出，昨上午8時許，嘉晶位於竹科的創新廠二樓無塵室天花板局部起火冒煙，警消獲報後迅速灌救並撲滅火勢，廠方引導廠內92名員工全數平安疏散。現場燃燒辦公用品與設備，燃燒面積約3,700平方公尺，初估財損約1.3億元，起火原因正由火調人員調查。

嘉晶廠區大火發生時，現場一時濃煙密布，當時正值竹科上班通勤時段，格外引起關注。

對於廠區大火，嘉晶昨天傍晚發布重訊指出，起火點為未使用的無塵室及空調機房，並未波及主力產線，且已投保全額產險，初步評估對整體財務與營運無重大影響。

嘉晶說明，火警發生的空間由漢磊使用，起火的無塵室處於閒置狀態，廠內並無生產機台與化學品，未波及既有運作產線；廠區已投保全額產險，確切理賠金額仍待保險公司會勘評估，未來將持續強化廠區工安與災害防護機制。

嘉晶受惠AI伺服器電源管理需求強勁及矽光子新產品放量，日前公布自結8月稅後純益7,400萬元，年增73倍，每股純益0.25元；上半年稅後純益2.89億元，每股純益1元。

磊晶 新竹 竹科

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