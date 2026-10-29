聽新聞
0:00 / 0:00

瀚宇博、精成科攻AI應用

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

華科事業群PCB瀚宇博（5469）與旗下精成科昨（28）日召開聯合法說會，身兼兩家公司總座的陶正國表示，積極開拓AI多元應用，力拚明年持續成長，明年資本支出上看150億元，年增25%，聚焦類載板、HLC高多層板、HDI等領域擴產。

陶正國表示，今年與明年資本支出拉高，均圍繞AI帶來的商機，其中，切入機器人應用已送樣、量子運算應用預計為首發的板廠。

陶正國表示，兩家公司目標明年營運都比今年好，在AI相關PCB前瞻應用已有進展，量子運算方面與某家矽光子晶圓錯位的量子運算公司合作，從樣品開發、技術驗證到未來量產化時程皆全程跟參與，未來量產時預計將是首發的板廠。

他提到，近兩年公司拉高資本支出，聚焦圍繞AI帶來AI伺服器、網通、ASIC、AIPC、邊緣運算、人形機器人等六大產品，集團資本支出去年60億元，今年目標約120億元，預計明年150億元，投資瀚宇桃科廠布局探針卡應用、中國大陸廠區、精成科Lincstech新加坡馬來西亞廠等海內外布局。

陶正國表示，PCB營運策略三大方針包含因應原物料漲價與產品組合優化，隨PCB原物料漲價速度與幅度調整價格，同步調整產品組合以改善獲利結構。其次，應對 AI 與高效能運算需求，配合客戶快速產能擴增，以帶動營收成長。

精成科正結合Linstech技術優勢，結合Linstech的高多層技術與材料專長，如日本廠量產能力已達100層、研發達120層等，深化跨據點技術協同與共同開發，布局下一代高階PCB技術，拓展高附加價值應用與客戶機會。

瀚宇博與精成科均尚未公布第3季財報，以上半年每股純益來看，瀚宇博為2.05元，精成科2.32元，皆受原材料與銅箔基板漲價、記憶體價格飆升影響PC與NB市況等干擾，低於去年同期。

瀚宇博 PCB 機器人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

瀚宇博法說會／切入機器人、量子運算商機 總座這樣說

瀚宇博精成科法說會總座談展望 資本支出明年看150億元

東擎今日掛牌上市 邊緣 AI、工業資安與開放架構拓展成長新動能

擷發科技美國IPO拚年底遞件 轉型AI系統整合商、搶攻國防無人機商機

相關新聞

聯亞大擴產 產能二年拚增六倍

光通訊磊晶股王聯亞（3081）昨（28）日召開線上法說會，聯亞財務長楊吉裕表示，因應市場需求暢旺，公司過去一年累積資本支出已達80億元，正積極擴產，預估產能將在二年內成長六倍，後市展望樂觀。

聚恆聯貸10.5億元簽約

太陽能系統廠聚恆科技（4582）昨（28）日宣布順利完成10.5億元聯合授信（聯貸）案簽約。此次聯貸由國泰世華銀行統籌主辦，相關資金主要用於償還聚恆科技過去聯貸案授信餘額、充實營運及購料周轉金，以及支應應收保證款項等需求。

玉晶光有潛力 花旗喊買

玉晶光昨（28）日股價強勢表態，多家重量級外資法人紛紛看好，玉晶光擴展型光束光學技術（EBO）有望成為未來重要成長動能，共同封裝光學（CPO）及光纖陣列單元（FAU）相關布局有望增添長期成長想像。

昆桐今登興櫃 每股390元

高階精密金屬零組件製造商昆桐科技（7965）將於今（29）日以每股參考價390元登錄興櫃。受惠全球低軌衛星（LEO）布建需求持續擴張，昆桐切入低軌衛星領導廠商供應鏈，帶動營收與獲利同步成長。

創奕能源海外營收拚倍增

全台前三大電動巴士供應商創奕能源受惠全球車輛電動化發展趨勢明確，帶動今年營運成長，展望後市，創奕能源董事長黃振聲昨（28）日指出，預計今年公司營收能做到30億元左右，相比去年成長，明年主要成長動能將來自海外市場，預計海外營收將呈現倍增狀況。

穩懋上季EPS 4.55元 預期本季營收、毛利率持續走揚

穩懋（3105）昨（28）日召開法說會，公布第3季獲利季增98%，每股純益4.55元。公司表示，現階段衛星、航太等基礎設施及光通訊相關營收占比已過半，看好本季營收、毛利率有望持續走揚，光通訊新業務也持續推進中，明年小量產出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。