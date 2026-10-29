瀚宇博、精成科攻AI應用

華科事業群PCB廠瀚宇博（5469）與旗下精成科昨（28）日召開聯合法說會，身兼兩家公司總座的陶正國表示，積極開拓AI多元應用，力拚明年持續成長，明年資本支出上看150億元，年增25%，聚焦類載板、HLC高多層板、HDI等領域擴產。

陶正國表示，今年與明年資本支出拉高，均圍繞AI帶來的商機，其中，切入機器人應用已送樣、量子運算應用預計為首發的板廠。

陶正國表示，兩家公司目標明年營運都比今年好，在AI相關PCB前瞻應用已有進展，量子運算方面與某家矽光子晶圓錯位的量子運算公司合作，從樣品開發、技術驗證到未來量產化時程皆全程跟參與，未來量產時預計將是首發的板廠。

他提到，近兩年公司拉高資本支出，聚焦圍繞AI帶來AI伺服器、網通、ASIC、AIPC、邊緣運算、人形機器人等六大產品，集團資本支出去年60億元，今年目標約120億元，預計明年150億元，投資瀚宇桃科廠布局探針卡應用、中國大陸廠區、精成科Lincstech新加坡馬來西亞廠等海內外布局。

陶正國表示，PCB營運策略三大方針包含因應原物料漲價與產品組合優化，隨PCB原物料漲價速度與幅度調整價格，同步調整產品組合以改善獲利結構。其次，應對 AI 與高效能運算需求，配合客戶快速產能擴增，以帶動營收成長。

精成科正結合Linstech技術優勢，結合Linstech的高多層技術與材料專長，如日本廠量產能力已達100層、研發達120層等，深化跨據點技術協同與共同開發，布局下一代高階PCB技術，拓展高附加價值應用與客戶機會。

瀚宇博與精成科均尚未公布第3季財報，以上半年每股純益來看，瀚宇博為2.05元，精成科2.32元，皆受原材料與銅箔基板漲價、記憶體價格飆升影響PC與NB市況等干擾，低於去年同期。