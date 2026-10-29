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穩懋上季EPS 4.55元 預期本季營收、毛利率持續走揚

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
穩懋。 聯合報系資料照
穩懋。 聯合報系資料照

穩懋（3105）昨（28）日召開法說會，公布第3季獲利季增98%，每股純益4.55元。公司表示，現階段衛星、航太等基礎設施及光通訊相關營收占比已過半，看好本季營收、毛利率有望持續走揚，光通訊新業務也持續推進中，明年小量產出。

穩懋受惠產品組合優化，基礎設施應用成長強勁，第3季毛利率衝上37.4%，攀上五年來單季高點；稅後純益19.3億元，為六年來單季最佳，季增98%，年增80%，每股純益4.55元。前三季稅後純益34.4億元，已超越去年獲利總和，年增4.17倍，每股純益8.12元。

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穩懋EPS及毛利率

穩懋上季獲利亮眼，除衛星、航太等基礎設施及光通訊相關營收占比過半之外，整體產能利用率也拉高至75%，業外來自轉投資持股23%的聯茂，依業外金融評價利益貢獻約6.84億元，匯兌收益約9,400萬元，本業、業外兩得意。

穩懋統計，第3季營收比重為：手機相關（Cellular）占25%至30%，航太、衛星等（infra）占35%至40%，WiFi占15%至20%，光通訊（Optical）占10%至15%。第3季資本支出4.45億元，估計今年總資本支出約20億元至30億元。

展望本季，穩懋表示，即便手機進入淡季，單季營收仍可望季增個位數百分比（約3%至5%），毛利率維持37%至39%水準（high-thirties），整體產能利用率維持七成以上，與上季相當。

法人關注穩懋光通訊布局進展，穩懋總管理處總經理陳舜平表示，穩懋在EML及CW Laser等技術和不同客戶合作推進相關專案，惟仍待可靠性測試中，仍需一年時間發酵，估計2027年前期邁入小量生產，真正明現貢獻營收將落於2028年。

至於PD等光通訊元件已小量生產，逐季提升，明年產能將明顯開出，成果更為顯現。

另一方面，SpaceX於9月底完成「星艦」（Starship）第14次試飛，開啟星鏈（Starlink）V3衛星的升級周期，外資看好穩懋是低軌衛星升級循環中最明確的受惠者之一，主因星鏈升級到V3衛星及Mobile V2平台，將大幅提升對於射頻（RF）元件需求。相較於V2，每顆V3衛星的功率放大器（PA）與低雜訊放大器（LNA）含量可能增加四至五倍。

外資認為，化合物半導體技術性能提高，代表每顆衛星的砷化鎵（GaAs）與氮化鎵（GaN）材料消耗可能增加六至七倍。未來數年都將成為穩懋獲利成長主要動能。法人關注低軌衛星相關動態，陳舜平不評論客戶與訂單，強調穩懋中高低軌衛星均有布局，低軌衛星也不只一家客戶。穩懋昨天股價收漲停板540元，上漲49元。

穩懋 EPS 衛星

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