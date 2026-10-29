聯亞大擴產 產能二年拚增六倍

光通訊磊晶股王聯亞（3081）昨（28）日召開線上法說會，聯亞財務長楊吉裕表示，因應市場需求暢旺，公司過去一年累積資本支出已達80億元，正積極擴產，預估產能將在二年內成長六倍，後市展望樂觀。

受惠矽光產品出貨暢旺，聯亞昨天公布第3季稅後純益6.21億元，季增33%，年增528%；毛利率59%，季增2個百分點，年增15個百分點，每股純益6.12元；前三季稅後純益14.07億元，年增491%，每股純益13.88元，較去年同期2.36元大幅成長。

展望本季，楊吉裕表示，隨著矽光需求有增無減，預估單季營收季增率將與2025年第4季相當（約季增16%），目前主要客戶已開始下六個月以上長單，隨著公司與下游代工合作夥伴產能陸續增加，預估未來幾季度矽光產品出貨量將持續成長。

產能規劃方面，聯亞日前已與美系大客戶簽訂長期供貨合約，因此也追加30億元資本支出，總計過去一年來累積資本支出達80億元，將多數用於擴充產能，目標2027年產能將比目前成長2.5倍，2028年再比2027年成長2.5倍，未來二年產能合計將比當前擴增六倍，全力搶攻市場商機。

新產品進度部分，聯亞目前1.6T產品已量產，後續3.2T及NPO應用所需高功率產品正與客戶合作開發與驗證；下一代CPO產品則依既定計畫持續開發，預料隨光通訊傳輸規格不斷升級，聯亞產品線布局將進一步擴大。

展望明年營運，楊吉裕表示，目前公司的訂單量大於產能，換言之，目前產能處於供不應求的狀態，因此明年新產能陸續開出後，預料營運表現將更勝今年，有信心持續繳出亮眼成績單。