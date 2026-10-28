統一超財報／前三季每股賺8.94元 營收與EPS雙創同期新高

統一超（2912）28日公告前三季財報，合併營收2,758.79億元，年增5.72%，稅後純益92.93億元，年增4.40%，每股純益8.94元，包括營收、每股純益雙創歷史同期新高。台灣7-ELEVEN持續拓點，加上菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克及速邁樂加油站等轉投資事業挹注，帶動整體營運成長。

單季來看，第3季合併營收951.75億元，年增7.02%，稅後純益30.28億元，年增2.2%，每股純益2.91元。毛利率34.35%，較去年同期減少0.66個百分點，營業利益37.19億元，年減1.8%；業外收支淨額增加及所得稅費用減少，支撐單季獲利成長。

統一超表示，台灣7-ELEVEN第3季持續拓展新興商圈、補足商業服務空白區域，全台門市及智FUN機等多元據點達8,324家，在地商場增至69座。並依不同商圈特性，導入生鮮蔬果、智能果昔機、IP專區，以及BEAMS DESIGN、LOFT SELECT、DAISO大創等複合專區，同時攜手康是美、星巴克及21PLUS聯合展店，增加消費者停留時間及消費機會。

商品布局方面，鮮食開發聚焦高蛋白、原型食物等需求，導入蒸鍋設備推出蒸玉米及多元蛋品，並推出「AI美食護照」，運用數據提供個人化餐飲推薦。飲品則透過CITY CAFE、CITY PRIMA拓展咖啡市場，並以CITY TEA及不可思議茶BAR發展茶飲，搭配換季菜單、聯名商品及主題杯，帶動來店消費。

會員經營方面，uniopen會員生活圈會員數突破2,000萬名，串聯逾500家品牌、近70萬家特約商店。統一超表示，透過會員訂閱制結合uniopen聯名卡推廣，前三季發點量已超越去年全年，年增逾1倍，創歷史新高；OPENPOINT APP近期也導入統一資訊「i住家」功能，延伸生活服務。

展望第4季，統一超表示，將深化uniopen會員生活圈，強化線上線下整合銷售，聚焦鮮食、甜點、CITY系列、IP周邊、飲料及零食等商品，掌握秋冬換季、萬聖節、聖誕節與跨年商機，並持續導入AI科技及省力化工具，提升營運效率。