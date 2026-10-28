統一超財報／前三季獲利92.9億元創同期新高 EPS 8.94元

統一超（2912）28日公告第3季財報，第3季稅後純益為30.3億元，年增2.3%，每股純益（EPS）達2.91元；累計前三季稅後純益為92.9億元，年增4.3%，EPS為8.94元，累計前三季獲利創歷史同期新高。

統一超第3季營收達951.8億元，較去年同期成長7%；累計前三季營收為2,758.7億元，年增5.7％，單季、累季營收皆創歷史新高。主要受惠於台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一精工（速邁樂加油站）等轉投資事業共同挹注。

統一超指出，台灣7-ELEVEN2026年第3季持續拓展新興商圈並補足商業服務空白區域，全台門市及智FUN機等多元據點已達8,324家，在地商場經營亦擴展至69座，打造全台最綿密的生活服務網絡。

為回應消費者多元需求，7-ELEVEN依據不同商圈特性打造複合式店型，經營創造新成長曲線外，同時攜手集團旗下康是美、星巴克及21PLUS聯合展店，藉由跨品牌資源整合以提升消費者停留時間與來店體驗，並串聯uniopen會員生活圈，線上線下活動串聯進一步強化門市營運效益。

台灣7-ELEVEN持續建構優質生活平台，鮮食持續發展自有品牌、同步推動超商首創「AI美食護照」，運用數據科技精準打造個人化餐飲推薦機制，全面滿足全齡客層多元且即時的日常餐飲需求。CITY系列品牌亦持續展現成長動能，透過CITY TEA與!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR打造第二成長曲線。

另外，強化數位布局，藉由uniopen會員生活圈串聯逾7,300家門市、i預購、i划算、OPEN NOW、行動隨時取等線上線下豐富銷售管道刷新數位經濟效益。

展望第4季，統一超將持續深化uniopen會員生活圈，強化線上線下整合銷售動能，並聚焦鮮食、甜點、CITY系列、IP周邊、飲料及零食等重點商品開發。因應秋冬換季及雙十節、萬聖節、聖誕節與跨年等節慶商機，推出具話題性與差異化商品，提升消費者購買意願與來店頻次。

同時，持續導入AI科技與省力化工具，優化營運效率及顧客服務體驗，並透過人才培育與組織發展強化競爭優勢，帶動營運穩健成長，持續架構超越消費者期待的生活型服務平台。