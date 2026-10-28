台達電第3季獲利季減6.5% 每股賺9.04元創歷史次高

台達電今天公布第3季財報，單季營收創新高達新台幣1970.59億元，年增31%；毛利率34.08%，比去年同期略減0.79個百分點；歸屬母公司淨利234.95億元，年增26.3%，比第2季下滑6.5%，終止連2季獲利創高，但仍保持歷史次高，單季每股純益9.04元。

累積台達電前3季歸屬母公司淨利691.86億元，較去年同期大幅成長61.7%，每股稅後純益達26.64元，已超越去年全年每股獲利23.14元。

台達電董事長鄭平在上季法說會中表示，雖然市場變數很多，包括新機種的導入，建置端的缺料延遲等。但AI發展趨勢不變，用過就回不去；而在供應端，台達電包括新產能的布局，料況的掌握度都還可以，看下半年營運成長不是太大問題。

台達電29日將舉行法說會，對於第4季及明年的市場景氣、營運展望，可望有進一步說明。